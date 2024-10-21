Marvel's Spider-Man 2 : La date de sortie du portage PC enfin connue

Si la suite des aventures de l'homme-araignée est disponible depuis octobre 2023 sur consoles, les joueurs PC n'ont plus longtemps à patienter pour profiter de Marvel's Spider-Man 2.
Suite directe du jeu éponyme sorti sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC, Marvel's Spider-Man 2
aura été pendant plus d'un an une exclusivité Sony. Cependant, Peter Parker et Miles Morales vont bien arriver sur PC. Profitant de sa conférence au New York Comic Con, Marvel a officiellement dévoilé la date de lancement du portage PC du titre
. En complément, plusieurs améliorations ont été annoncées.
Une sortie en 2025 pour Marvel's Spider-Man 2
Marvel's Spider-Man 2 débarquera officiellement sur Steam et sur l'Epic Games Store le 30 janvier 2025. S'il peut déjà être ajouté aux listes de souhaits, le prix de ce portage n'a pas encore été communiqué
. Néanmoins, Marvel a confirmé que Marvel's Spider-Man 2 sera jouable à la manette sur PC. Il sera également disponible en deux versions :
- L'édition Standard, incluant le jeu complet ainsi que toutes les mises à jour disponibles depuis le lancement du titre sur PS5
- L'édition Collector comprenant le jeu complet, les mises à jour PS5, mais également 6 tenues exclusives pour Miles Morales et pour Peter Parker, le gadget Attrape-toile, 5 points de compétence bonus et des éléments inédits pour le mode Photo
En plus de ces deux versions du titre, Marvel's Spider-Man 2 proposera des améliorations techniques adaptées au jeu PC. Le framerate et la résolution seront augmentés, des options de ray tracing seront disponibles ainsi qu'une prise en charge des écrans ultra-larges. En revanche, le titre ne sera accessible qu'aux joueurs possédant un compte PlayStation Network
. Si vous ne possédez pas de compte, il sera donc impératif d'en créer un sous peine de ne pas pouvoir acheter le titre.
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