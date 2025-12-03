Mario Kart World : MàJ 1.4.0 du 2 décembre 2025, les détails sur les nouveautés et changements

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.4.0, déployée le 2 décembre 2025, sur Mario Kart World.
Le 2 décembre 2025, Mario Kart World a accueilli une toute nouvelle mise à jour
. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.4.0
, qui apporte quelques nouveautés et surtout des changements
. Ainsi, les joueurs et les joueuses ont désormais accès aux objets personnalisés, peuvent paramétrer le volume de la musique et identifier les morceaux joués, entre autres. L'équipe de développement en a profité pour corriger plusieurs problèmes.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.4.0, disponible depuis le 2 décembre 2025, de Mario Kart World.
Patch notes de la mise à jour 1.4.0 de Mario Kart World
Général
- Ajout de l'option « Objets personnalisés » dans les règles d'objets.Cette fonctionnalité permet de définir les objets qui apparaîtront. Elle est supportée dans « VS Course », « Bataille de ballons », « Coin Runners » et « Room » en « Jeu en ligne » ou « Wireless Play ».
- Le nom de la musique jouée et le titre d'origine sont désormais affichés dans le menu Pause.
- Ajout de « Volume de la musique » dans Paramètres / Manette.
- Les joueurs réunis dans une salle (Room) en jeu en ligne peuvent désormais participer à « Course », « Knockout Tour » et « Bataille ». Jusqu'à 4 joueurs peuvent y participer.
- Il est désormais possible de rejoindre un ami jouant à Knockout Tour depuis l'onglet Amis en mode « 2 joueurs » en jeu en ligne.
- Ajout des options « Recommencer » et « Course suivante » dans le menu Pause pour VS Course en solo.
- Il est désormais possible de sélectionner le mode Photo depuis le menu Pause lors des courses contre les fantômes en contre-la-montre.
- Changement de la configuration de plusieurs circuits pour « VS Course », ou « Course » en « Jeu en ligne » ou « Wireless Play » : Désormais, pour toutes les courses allant vers Koopa Troopa Beach, la ligne d'arrivée est franchie après deux tours une fois arrivé sur cette destination.
- Le joueur effectue désormais un dash lorsqu'il monte sur le dos de Manta Ramp.
- Le joueur ne heurte plus Dragoneel lorsqu'il est transformé en Bullet Bill.
- Il n'est plus possible d'utiliser un deuxième Boo lorsqu'un Boo est déjà actif et que vous en tenez deux.
- Le temps de réapparition d'un Dash Food récupéré a été réduit.
- Le temps de réapparition d'une pièce sur l'eau a été réduit après qu'elle ait été ramassée.
Corrections
- Correction d'un problème où la durée du dash était incorrecte après un saut chargé.
- Correction d'un problème où le joueur pouvait passer à travers un mur lorsqu'un véhicule lui retombait dessus.
- Correction d'un problème où le joueur était écrasé au contact d'un Thwomp atterri.
- Correction d'un problème où un Bullet Bill n'apparaissait pas à son utilisation.
- Correction d'un problème où le personnage était flou en photo malgré l'option Focus sur le personnage dans le mode Photo du menu Pause.
- Correction d'un problème visuel lors de l'entrée dans un tuyau en même temps qu'une connexion à l'exploration libre en ligne.
- Correction d'un problème empêchant l'entrée dans un OVNI lorsqu'il y avait plusieurs joueurs en exploration libre.
- Correction d'un problème où les infos des amis ne se mettaient pas à jour dans la liste d'amis du jeu en ligne.
- Correction d'un erreur de communication lors de la consultation d'un ID de groupe dans l'option Voir les infos de la salle.
- Correction d'un problème où le classement du joueur baissait en cas d'abandon pendant un Knockout Tour.
- Correction d'un problème d'affichage erroné en spectateur, où un joueur semblait constamment sortir du circuit en Knockout Tour en « Jeu en ligne » et « Wireless Play ».
- Correction d'un problème où le personnage ou véhicule changeait après avoir quitté une partie de Knockout Tour en « Jeu en ligne » et « Wireless Play ».
- Correction d'un problème où le joueur restait bloqué contre un mur après une chute avec un Bullet Bill sur Sky-High Sundae.
- Correction d'un problème où le Bullet Bill sortait du circuit sur le dernier virage de Boo Cinema.
- Correction d'un problème où le joueur passait à travers un bulldozer sur Toad's Factory.
- Correction d'un problème où le joueur se coinçait sur un projecteur en Bullet Bill dans la course Toad's Factory à Bowser's Castle.
- Correction d'un problème où un Bullet Bill ou une carapace bleue restait coincé dans un rocher au premier virage de Desert Hills.
- Correction d'un problème où le joueur restait coincé dans un arbre en utilisant Bullet Bill sur DK Pass.
- Correction d'un problème où, en étant mini (foudre), le joueur traversait un mur dans le dernier virage de DK Pass.
- Correction d'un problème où le joueur restait bloqué sur un panneau publicitaire après une transformation en Bullet Bill dans la course Crown City.
- Correction d'un problème où le joueur passait à travers l'anneau de pierre en Bullet Bill ou Mega Champi sur Great ? Block Ruins, juste avant le dernier virage.
- Correction d'un problème où le joueur restait bloqué au sol dans les prairies près de Big Donut.
- Correction d'un problème où le joueur traversait un mur en rembobinant après un wall ride dans la pièce secrète de Shy Guy Bazaar.
- Correction d'un problème où le joueur tombait dans la lave malgré le « Smart Steering » activé sur Dry Bones Burnout.
- Correction d'un problème où Bullet Bill faisait sortir de la piste lors d'un rail ride sur Wario Stadium.
- Correction d'un problème empêchant le plané si le joueur touchait un panneau de vol pendant un vol dans la course Wario Stadium à Airship Fortress.
- Correction d'un problème où le joueur restait au sol dans la transition Wario Stadium à Airship Fortress.
- Correction d'un problème où le véhicule s'envolait depuis les rails après un wall ride en moto dans Wario Stadium.
- Correction d'un problème où Bullet Bill faisait sortir de la piste dans le raccourci de la course Dandelion Depths à Cheep Cheep Falls en Ice Rally de Knockout Tour.
- Correction d'un problème où le joueur sortait de la piste en planant dans la course Dandelion Depths à Cheep Cheep Falls en Moon Rally.
- Correction d'un problème où une carapace verte restait au sol dans la course Airship Fortress à Dry Bones Burnout en Heart Rally.
- Correction d'un problème où Bullet Bill faisait sortir de la piste sur un toit à Crown City dans les courses suivantes : DK Spaceport à Crown City, Koopa Troopa Beach à Crown City, Faraway Oasis à Crown City.
- D'autres corrections ont été apportées pour améliorer l'expérience de jeu.
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