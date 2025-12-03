Mario Kart World : MàJ 1.4.0 du 2 décembre 2025, les détails sur les nouveautés et changements

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.4.0, déployée le 2 décembre 2025, sur Mario Kart World.

Patch notes de la mise à jour 1.4.0 de Mario Kart World Général Ajout de l'option « Objets personnalisés » dans les règles d'objets.Cette fonctionnalité permet de définir les objets qui apparaîtront. Elle est supportée dans « VS Course », « Bataille de ballons », « Coin Runners » et « Room » en « Jeu en ligne » ou « Wireless Play ».

Le nom de la musique jouée et le titre d'origine sont désormais affichés dans le menu Pause.

Ajout de « Volume de la musique » dans Paramètres / Manette.

Les joueurs réunis dans une salle (Room) en jeu en ligne peuvent désormais participer à « Course », « Knockout Tour » et « Bataille ». Jusqu'à 4 joueurs peuvent y participer.

Il est désormais possible de rejoindre un ami jouant à Knockout Tour depuis l'onglet Amis en mode « 2 joueurs » en jeu en ligne.

Ajout des options « Recommencer » et « Course suivante » dans le menu Pause pour VS Course en solo.

Il est désormais possible de sélectionner le mode Photo depuis le menu Pause lors des courses contre les fantômes en contre-la-montre.

Changement de la configuration de plusieurs circuits pour « VS Course », ou « Course » en « Jeu en ligne » ou « Wireless Play » : Désormais, pour toutes les courses allant vers Koopa Troopa Beach, la ligne d'arrivée est franchie après deux tours une fois arrivé sur cette destination.

Le joueur effectue désormais un dash lorsqu'il monte sur le dos de Manta Ramp.

Le joueur ne heurte plus Dragoneel lorsqu'il est transformé en Bullet Bill.

Il n'est plus possible d'utiliser un deuxième Boo lorsqu'un Boo est déjà actif et que vous en tenez deux.

Le temps de réapparition d'un Dash Food récupéré a été réduit.

Le temps de réapparition d'une pièce sur l'eau a été réduit après qu'elle ait été ramassée. Corrections Correction d'un problème où la durée du dash était incorrecte après un saut chargé.

Correction d'un problème où le joueur pouvait passer à travers un mur lorsqu'un véhicule lui retombait dessus.

Correction d'un problème où le joueur était écrasé au contact d'un Thwomp atterri.

Correction d'un problème où un Bullet Bill n'apparaissait pas à son utilisation.

Correction d'un problème où le personnage était flou en photo malgré l'option Focus sur le personnage dans le mode Photo du menu Pause.

Correction d'un problème visuel lors de l'entrée dans un tuyau en même temps qu'une connexion à l'exploration libre en ligne.

Correction d'un problème empêchant l'entrée dans un OVNI lorsqu'il y avait plusieurs joueurs en exploration libre.

Correction d'un problème où les infos des amis ne se mettaient pas à jour dans la liste d'amis du jeu en ligne.

Correction d'un erreur de communication lors de la consultation d'un ID de groupe dans l'option Voir les infos de la salle.

Correction d'un problème où le classement du joueur baissait en cas d'abandon pendant un Knockout Tour.

Correction d'un problème d'affichage erroné en spectateur, où un joueur semblait constamment sortir du circuit en Knockout Tour en « Jeu en ligne » et « Wireless Play ».

Correction d'un problème où le personnage ou véhicule changeait après avoir quitté une partie de Knockout Tour en « Jeu en ligne » et « Wireless Play ».

Correction d'un problème où le joueur restait bloqué contre un mur après une chute avec un Bullet Bill sur Sky-High Sundae.

Correction d'un problème où le Bullet Bill sortait du circuit sur le dernier virage de Boo Cinema.

Correction d'un problème où le joueur passait à travers un bulldozer sur Toad's Factory.

Correction d'un problème où le joueur se coinçait sur un projecteur en Bullet Bill dans la course Toad's Factory à Bowser's Castle.

Correction d'un problème où un Bullet Bill ou une carapace bleue restait coincé dans un rocher au premier virage de Desert Hills.

Correction d'un problème où le joueur restait coincé dans un arbre en utilisant Bullet Bill sur DK Pass.

Correction d'un problème où, en étant mini (foudre), le joueur traversait un mur dans le dernier virage de DK Pass.

Correction d'un problème où le joueur restait bloqué sur un panneau publicitaire après une transformation en Bullet Bill dans la course Crown City.

Correction d'un problème où le joueur passait à travers l'anneau de pierre en Bullet Bill ou Mega Champi sur Great ? Block Ruins, juste avant le dernier virage.

Correction d'un problème où le joueur restait bloqué au sol dans les prairies près de Big Donut.

Correction d'un problème où le joueur traversait un mur en rembobinant après un wall ride dans la pièce secrète de Shy Guy Bazaar.

Correction d'un problème où le joueur tombait dans la lave malgré le « Smart Steering » activé sur Dry Bones Burnout.

Correction d'un problème où Bullet Bill faisait sortir de la piste lors d'un rail ride sur Wario Stadium.

Correction d'un problème empêchant le plané si le joueur touchait un panneau de vol pendant un vol dans la course Wario Stadium à Airship Fortress.

Correction d'un problème où le joueur restait au sol dans la transition Wario Stadium à Airship Fortress.

Correction d'un problème où le véhicule s'envolait depuis les rails après un wall ride en moto dans Wario Stadium.

Correction d'un problème où Bullet Bill faisait sortir de la piste dans le raccourci de la course Dandelion Depths à Cheep Cheep Falls en Ice Rally de Knockout Tour.

Correction d'un problème où le joueur sortait de la piste en planant dans la course Dandelion Depths à Cheep Cheep Falls en Moon Rally.

Correction d'un problème où une carapace verte restait au sol dans la course Airship Fortress à Dry Bones Burnout en Heart Rally.

Correction d'un problème où Bullet Bill faisait sortir de la piste sur un toit à Crown City dans les courses suivantes : DK Spaceport à Crown City, Koopa Troopa Beach à Crown City, Faraway Oasis à Crown City.

D'autres corrections ont été apportées pour améliorer l'expérience de jeu.

Le 2 décembre 2025,. Il s'agit, pour être plus précis, du, qui apporte. Ainsi, les joueurs et les joueuses ont désormais accès aux objets personnalisés, peuvent paramétrer le volume de la musique et identifier les morceaux joués, entre autres. L'équipe de développement en a profité pour corriger plusieurs problèmes.Mais, sans plus tarder, voici