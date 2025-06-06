Mario Kart World : Les tenues, comment en débloquer ?

Nous vous expliquons comment obtenir de nouvelles tenues pour les personnages jouables de Mario Kart World.

Comment débloquer des tenues sur Mario Kart World ?





Le nouvel opus de la franchise Mario Kart, c'est-à-dire, permet aux joueurs et aux joueuses de personnaliser les personnages jouables, notamment en. Toutefois, avant de pouvoir le faire, il convient de. Mais il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.Dans ce qui suit, nous vous indiquonsAinsi, si vous souhaitez, vous devez nécessairement. Pour cela, vous devez vous mettre en quête d'un objet bien spécifique : un petit sac doré, que vous trouverez notamment à un drive-in/restaurant Yoshi's ou près de food trucks, par exemple.Si vous faites face à l'un de ces sacs, récupérez-le et utilisez-le afin de le transformer en nourriture. Cette action vous permettra depour le personnage que vous contrôlez. Remarquons, cependant, que cela n'est pas systématique : parfois, ce n'est pas un nouveau costume que vous récupérerez mais un boost. Ainsi, n'hésitez pas à ramasser ces sacs dorés, dès que possible.Si vous souhaitez, il est plus facile de se rendre aux endroits mentionnés précédemment via le mode Balade. N'hésitez, d'ailleurs, pas à explorer les différentes régions du monde ouvert, étant donné que les tenues obtenues semblent liées à la thématique desdites zones. Une fois que vous avez récupéré de nouveaux costumes, vous pourrez les choisir lors de la sélection de personnages.Rappelons, en guise de conclusion, quequi est sorti le 5 juin 2025, est à retrouver en exclusivité sur la Nintendo Switch 2. Ce nouvel opus de la licence Mario Kart est, ainsi, arrivé en même temps que la nouvelle console hybride de Nintendo.