Mario Kart World : Les tenues, comment en débloquer ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 juin 2025 à 14h47
Nous vous expliquons comment obtenir de nouvelles tenues pour les personnages jouables de Mario Kart World.
Mario Kart World : Les tenues, comment en débloquer ?
Le nouvel opus de la franchise Mario Kart, c'est-à-dire Mario Kart World, permet aux joueurs et aux joueuses de personnaliser les personnages jouables, notamment en changeant leur costume. Toutefois, avant de pouvoir le faire, il convient de débloquer des tenues. Mais il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.

Dans ce qui suit, nous vous indiquons comment débloquer de nouvelles tenues pour les différents pilotes de Mario Kart World.

Comment débloquer des tenues sur Mario Kart World ?

Ainsi, si vous souhaitez modifier l'apparence des personnages jouables sur Mario Kart World, vous devez nécessairement débloquer des tenues/costumes. Pour cela, vous devez vous mettre en quête d'un objet bien spécifique : un petit sac doré, que vous trouverez notamment à un drive-in/restaurant Yoshi's ou près de food trucks, par exemple.

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Si vous faites face à l'un de ces sacs, récupérez-le et utilisez-le afin de le transformer en nourriture. Cette action vous permettra de débloquer une nouvelle tenue pour le personnage que vous contrôlez. Remarquons, cependant, que cela n'est pas systématique : parfois, ce n'est pas un nouveau costume que vous récupérerez mais un boost. Ainsi, n'hésitez pas à ramasser ces sacs dorés, dès que possible. 
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Si vous souhaitez obtenir un maximum de nouvelles tenues pour les personnages de Mario Kart World, il est plus facile de se rendre aux endroits mentionnés précédemment via le mode Balade. N'hésitez, d'ailleurs, pas à explorer les différentes régions du monde ouvert, étant donné que les tenues obtenues semblent liées à la thématique desdites zones. Une fois que vous avez récupéré de nouveaux costumes, vous pourrez les choisir lors de la sélection de personnages.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Mario Kart World, qui est sorti le 5 juin 2025, est à retrouver en exclusivité sur la Nintendo Switch 2. Ce nouvel opus de la licence Mario Kart est, ainsi, arrivé en même temps que la nouvelle console hybride de Nintendo.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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