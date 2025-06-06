Mario Kart World : Comment débloquer de nouveaux véhicules ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 juin 2025 à 16h57
Nous vous indiquons comment obtenir de nouveaux véhicules sur Mario Kart World.
Mario Kart World : Comment débloquer de nouveaux véhicules ?
Disponible depuis le mois de juin 2025, Mario Kart World propose un roster de personnages plutôt divers et complet ainsi qu'une belle variété de véhicules. Toutefois, dans les premières heures de jeu, vous n'aurez pas accès à tous les karts et autres bolides du jeu. Ce qui est tout à fait normal, étant donné que leur nombre augmente au fur et à mesure que vous jouez, mais à condition de collecter un item précis.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment débloquer de nouveaux véhicules sur Mario Kart World.

Comment débloquer de nouveaux véhicules sur Mario Kart World ?

Débloquer de nouveaux véhicules sur Mario Kart World n'est, en réalité, pas très compliqué. Or, pour cela, vous devez faire attention à un élément bien spécifique du jeu, qui est, d'ailleurs, présent sur d'innombrables opus de la franchise : les pièces. En effet, c'est en collectant des pièces que vous pourrez récupérer de nouveaux bolides.

Ainsi, pour être plus précis, vous débloquez un nouveau véhicule, à chaque fois que vous aurez rassemblé 100 pièces. Si tel est le cas, vous verrez un message apparaître sur votre écran (comme sur l'image ci-dessous) vous indiquant qu'un nouveau véhicule est à présent disponible.

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De ce fait, nous vous conseillons de faire grandement attention aux pièces présentes sur les circuits ou encore dans le monde ouvert (en mode Balade, notamment), si vous souhaitez débloquer de nouveaux véhicules sur Mario Kart World. C'est, comme vous l'aurez compris, grâce à cet item que vous en obtiendrez. Remarquons que les bolides, karts et motos obtenus vous seront, ensuite, proposés lors de la sélection de personnages.
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En guise de conclusion, rappelons que Mario Kart World, qui est sorti le 5 juin 2025, est à retrouver en exclusivité sur Nintendo Switch 2. À cette date, la nouvelle console hybride de Nintendo s'est rendue disponible dans le monde entier.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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