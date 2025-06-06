Nous vous indiquons comment obtenir de nouveaux véhicules sur Mario Kart World.

Comment débloquer de nouveaux véhicules sur Mario Kart World ?





Disponible depuis le mois de juin 2025,propose un roster de personnages plutôt divers et complet ainsi qu'une belle variété de. Toutefois, dans les premières heures de jeu, vous n'aurez pas accès à tous les karts et autres bolides du jeu. Ce qui est tout à fait normal, étant donné que leur nombre augmente au fur et à mesure que vous jouez, mais à condition de collecter un item précis.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquonsn'est, en réalité, pas très compliqué. Or, pour cela, vous devez faire attention à un élément bien spécifique du jeu, qui est, d'ailleurs, présent sur d'innombrables opus de la franchise : les pièces. En effet, c'est en collectant des pièces que vous pourrezAinsi, pour être plus précis, vous, à chaque fois que vous aurez rassemblé 100 pièces. Si tel est le cas, vous verrez un message apparaître sur votre écran (comme sur l'image ci-dessous) vous indiquant qu'un nouveau véhicule est à présent disponible.De ce fait, nous vous conseillons de faire grandement attention aux pièces présentes sur les circuits ou encore dans le monde ouvert (en mode Balade, notamment), si vous souhaitez. C'est, comme vous l'aurez compris, grâce à cet item que vous en obtiendrez. Remarquons que les bolides, karts et motos obtenus vous seront, ensuite, proposés lors de la sélection de personnages.En guise de conclusion, rappelons que, qui est sorti le 5 juin 2025, est à retrouver en exclusivité sur Nintendo Switch 2. À cette date, la nouvelle console hybride de Nintendo s'est rendue disponible dans le monde entier.