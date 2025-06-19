Report de Marathon : même les développeurs de Bungie n'étaient pas au courant



le 19 juin 2025 à 11h09 Publié par Corentin Rimbert le 19 juin 2025 à 11h09

En annonçant le report de Marathon, qui était normalement prévu pour le mois de septembre, ce n'est pas que les joueurs qui ont été sous le choc (ou soulagés), mais aussi une partie de l'équipe, qui l'aurait appris en même temps que le public.