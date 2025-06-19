Report de Marathon : même les développeurs de Bungie n'étaient pas au courant

En annonçant le report de Marathon, qui était normalement prévu pour le mois de septembre, ce n'est pas que les joueurs qui ont été sous le choc (ou soulagés), mais aussi une partie de l'équipe, qui l'aurait appris en même temps que le public.
La nouvelle a surpris tout le monde, y compris au sein même de Bungie : Marathon
, le prochain shooter multijoueur très attendu du studio, est désormais repoussé sans date précise
. Si ce report pouvait sembler logique après les nombreux problèmes ayant entouré le développement du jeu, les développeurs eux-mêmes auraient découvert la mauvaise nouvelle en même temps que le public
.
Les développeurs de Marathon informés au dernier moment
Selon le journaliste Paul Tassi, généralement bien informé des coulisses de Bungie, les développeurs du jeu n'auraient appris la décision du report qu'au moment même de l'annonce publique
. Si cela se confirme, cette gestion interne témoignerait d'une crise de communication encore plus profonde au sein du studio qu'on ne pouvait l'imaginer.
Cette information, relayée par Paul Tassi sur X
(anciennement Twitter), jette un nouveau voile de doute sur l'organisation interne du studio déjà fragilisé : « Les développeurs de Marathon viennent tout juste d'apprendre la nouvelle du report, en même temps que l'annonce publique
».
Un développement semé d'embûches
Depuis sa présentation officielle en avril dernier, Marathon
n'a cessé d'accumuler les difficultés. Entre une réception très mitigée des premiers extraits de gameplay et une phase de playtest interne rapidement éclipsée par l'arrivée remarquée d'ARC Raiders
, un autre shooter d'extraction très attendu, la trajectoire du jeu n'avait rien d'idéale.
De plus, après l'échec cuisant du lancement de Concord
, autre titre édité par Sony, la décision de repousser Marathon semble stratégique : il s'agit autant de laisser du temps aux équipes pour peaufiner leur projet que d'éviter que le jeu ne soit victime de la mauvaise image récente du studio. Tout en sortant potentiellement à une période moins chargée, pour maximiser les chances de réussir.
Vers une sortie en 2026 ?
Initialement prévu pour septembre 2025, il est désormais quasiment certain que Marathon
ne sortira pas cette année. Avec l'arrivée imminente de Ghost of Yotei
, véritable mastodonte de Sony prévu pour les fêtes, il paraît très improbable que Bungie prenne le risque d'une sortie fin 2025
. Une fenêtre début 2026 semble bien plus plausible. Marathon
est toujours prévu sur PS5, Xbox Series et PC
, mais désormais sans date précise. Affaire à suivre.
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