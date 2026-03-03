Marathon vous en dit plus sur les saisons, avec un reset trimestriel

À quelques jours de son lancement très attendu, Bungie lève le voile sur le fonctionnement des saisons de Marathon. Entre réinitialisations régulières, contenu entièrement gratuit et exploration horrifique sur Tau Ceti, le jeu de tir promet une aventure impitoyable où la mort n'est que le commencement.
À l'approche de la sortie fixée au 5 mars, les développeurs de Marathon ont pris la parole pour détailler leur vision sur le long terme
. Le jeu s'articulera autour de saisons d'environ trois mois, chacune apportant son lot de nouveautés pour bouleverser la manière dont les joueurs survivent et progressent. La bonne nouvelle réside dans l'accessibilité de ces ajouts. Les mises à jour saisonnières introduiront de nouveaux équipements, des zones inédites et des événements sans nécessiter le moindre achat d'extension. Tout sera accessible gratuitement en jouant.
Le grand nettoyage trimestriel
Chaque nouvelle saison marquera un nouveau départ pour l'ensemble de la communauté
. Bungie a confirmé que les progressions seront réinitialisées, incluant l'équipement, l'avancée des contrats, le niveau du joueur et la réputation auprès des factions. L'objectif est de maintenir un sentiment de danger constant et de redonner de la valeur au butin.
Heureusement, tout n'est pas perdu lors de cette transition. Les joueurs conserveront leurs éléments cosmétiques, qu'ils soient gagnés ou achetés, ainsi que leurs titres et la progression du Codex. Les développeurs expliquent cette décision de conception par la volonté de permettre à n'importe quel nouveau joueur de rejoindre l'aventure sans se sentir largué
, tout en ravivant l'intérêt des vétérans.
La mort comme point de départ pour la saison 1
La première saison, sobrement baptisée « Première Étape
», lancera une véritable ruée vers l'or sur Tau Ceti IV. Les joueurs se retrouveront au cœur d'une guerre par procuration entre des factions rivales cherchant à comprendre ce qui est arrivé aux colons disparus. Au lancement, le titre proposera six factions, six classes de personnages et vingt-huit armes
.
L'exploration de la surface permettra à terme de débloquer l'accès à une quatrième zone de haut niveau située en orbite, nommée « Cryo Archive ». Cette zone de fin de jeu imposera de résoudre des énigmes de sécurité et de faire face à une entité particulièrement redoutable. De plus, un mode classé fera son apparition dans la seconde moitié du mois de mars, offrant des récompenses exclusives aux survivants les plus talentueux
.
Un aperçu glaçant de la Saison 2
L'équipe de développement anticipe déjà la suite avec la Saison 2, intitulée « Tombée de la nuit
». Les actions des joueurs auront des conséquences directes, poussant les forces de sécurité à répliquer violemment. Cette saison introduira notamment une version nocturne de la zone Dire Marsh
, plongeant les survivants dans l'obscurité totale face à des renforts ennemis massifs.
Un nouveau système de personnalisation des statistiques fera également son apparition, prouvant que l'univers de Tau Ceti est amené à évoluer drastiquement au fil des mois.
Dans tous les cas, Marathon qui est déjà dans le top des ventes grâce aux précommandes
, sortira le 5 mars, sur PC, PS5 et Xbox Series. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose déjà avec une petite réduction sur les plateformes suivantes :
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