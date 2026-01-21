Marathon victime d'un étrange bug qui force l'installation d'un autre jeu

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 janvier 2026 à 16h05
Plusieurs joueurs ayant précommandé Marathon sur Steam ont été confrontés à un problème atypique, qui a rapidement fait l'objet de détournements sur les réseaux sociaux.
Marathon victime d'un étrange bug qui force l'installation d'un autre jeu
Marathon ne sera officiellement disponible qu'à partir du 5 mars 2026. Cependant, les plus impatients et les joueurs désireux de récupérer quelques bonus peuvent déjà précommander le titre. Parmi les extras offerts figurent notamment un arrière-plan exclusif, un sticker d'arme, un emblème ou encore une arme inédite. Mais un autre cadeau plus surprenant semble avoir été ajouté pour celles et ceux qui ont précommandé le titre sur Steam

Destiny 2 installé obligatoirement à chaque précommande de Marathon validée sur Steam 

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Sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs de la plateforme ont rapporté un phénomène étrange. Ils expliquent que la précommande de Marathon déclenche obligatoirement l'installation de Destiny 2 sur votre ordinateur. Sachant qu'il s'agit d'un autre jeu développé par Bungie, le choix de Destiny 2 n'est pas surprenant.

De plus, comme le titre est gratuit, les joueurs concernés peuvent être rassurés car aucun prélèvement bancaire supplémentaire n'est effectué quand le problème survient. 

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Mais rapidement, le bug (qualifié par certains internautes de « virus nommé Destiny 2 ») a provoqué la colère et l'agacement des joueurs. Toutefois, il a été corrigé au bout de quelques heures par les équipes de développement de Marathon. Cependant, pendant sa courte existence, ce petit problème technique a inspiré les plus créatifs à imaginer quelques memes.

Une mésaventure entre agacement et détournements humoristiques

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Sur X/Twitter, certains se sont amusés à poster des détournements en jouant sur le fait que Bungie voulait inciter les joueurs à (re)découvrir Destiny 2. D'ailleurs, un détail étonnant en lien avec cette installation surprise est que celles et ceux qui possèdent Destiny 2 et qui ont lié leur compte Bungie.net recevront des récompenses exclusives pour toute précommande de Marathon. 


Ces bonus sont-ils la cause de l'installation forcée de Destiny 2 sur les comptes Steam concernés ? Le mystère reste entier. Mais désormais, vous ne serez plus confrontés à ce souci si vous précommandez Marathon. Rappelons qu'en plus de la version PC, le nouveau jeu de Bungie sera disponible sur PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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