Marathon : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 janvier 2026 à 12h08
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Marathon.
Marathon : Les configurations PC
Le prochain jeu de Bungie (connu pour Destiny), soit Marathon, doit arriver au début du mois de mars 2026, et ce, sur diverses plateformes, notamment sur PC. D'ailleurs, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Marathon.

À lire également

Marathon officialise sa date de sortie après les leaks

Marathon officialise sa date de sortie après les leaks

Configurations PC Marathon

marathon-coureur
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Marathon, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire vive pour la configuration minimale, contre 16 Go pour la recommandée. À l'heure où nous écrivons ces lignes, Bungie n'a pas encore partagé d'informations concernant le poids de Marathon. Dès que cela sera le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de mettre à jour cet article.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Marathon ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation  Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit
Processeur Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i5-10400 ou AMD Ryzen 5 3500
Mémoire 8 Go de mémoire 16 Go de mémoire
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 Go), AMD Radeon RX 5500 XT (4 Go) ou Intel Arc A580 (8 Go) NVIDIA GeForce GTX 2060 (6 Go), AMD Radeon RX 5700 XT (8 Go) ou Intel Arc A770 (16 Go)
DirectX Version 12 Version 12
Stockage requis Non connu Non connu
Réseau Connexion internet haut débit  Connexion internet haut débit

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Marathon doit sortir le 5 mars 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Remarquons, en outre, que les fonctionnalités cross-play et sauvegarde multiplateforme seront disponibles dès le lancement du titre, selon les détails partagés par Bungie.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Grâce à cet ajout temporaire, Marathon séduit à nouveau les joueurs
Marathon 22 juillet 2026

Grâce à cet ajout temporaire, Marathon séduit à nouveau les joueurs

En quelques heure à peine, Marathon a triplé son nombre de connexions quotidiennes simultanées. Mais s'agit-il d'un phénomène isolé ou d'une tendance encourageante ?
Marathon confronté à une situation inquiétante 4 mois après ses débuts
Marathon 20 juillet 2026

Marathon confronté à une situation inquiétante 4 mois après ses débuts

Loin d'atteindre les chiffres espérés par Bungie, Marathon fait face à une nouvelle déconvenue quelques mois après son lancement.
Marathon : Bungie dévoile Vault Breaker, une expérience purement PvE à découvrir dès juillet
Marathon 24 juin 2026

Marathon : Bungie dévoile Vault Breaker, une expérience purement PvE à découvrir dès juillet

Bungie s'apprête à bouleverser la formule de Marathon avec Vault Breaker, un mode entièrement PvE prévu pour le 21 juillet. Conçu pour les joueurs solo et les escouades restreintes, cet ajout expérimental promet d'explorer les environnements complexes du jeu sans subir la pression constante des affrontements entre joueurs.

commentaire (0)