Marathon : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Marathon.

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Configurations PC Marathon













Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Processeur Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i5-10400 ou AMD Ryzen 5 3500 Mémoire 8 Go de mémoire 16 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 Go), AMD Radeon RX 5500 XT (4 Go) ou Intel Arc A580 (8 Go) NVIDIA GeForce GTX 2060 (6 Go), AMD Radeon RX 5700 XT (8 Go) ou Intel Arc A770 (16 Go) DirectX Version 12 Version 12 Stockage requis Non connu Non connu Réseau Connexion internet haut débit Connexion internet haut débit

Le prochain jeu de Bungie (connu pour Destiny), soit, doit arriver au début du mois de mars 2026, et ce, sur diverses plateformes, notamment sur PC. D'ailleurs, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire vive pour la configuration minimale, contre 16 Go pour la recommandée. À l'heure où nous écrivons ces lignes, Bungie n'a pas encore partagé d'informations concernant le poids de. Dès que cela sera le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de mettre à jour cet article.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, quedoit sortir le 5 mars 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Remarquons, en outre, que les fonctionnalités cross-play et sauvegarde multiplateforme seront disponibles dès le lancement du titre, selon les détails partagés par Bungie.