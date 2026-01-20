Marathon : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Marathon.
Le prochain jeu de Bungie (connu pour Destiny), soit Marathon
, doit arriver au début du mois de mars 2026, et ce, sur diverses plateformes, notamment sur PC. D'ailleurs, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Marathon
.
Configurations PC Marathon
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Marathon
, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire vive pour la configuration minimale, contre 16 Go pour la recommandée. À l'heure où nous écrivons ces lignes, Bungie n'a pas encore partagé d'informations concernant le poids de Marathon
. Dès que cela sera le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de mettre à jour cet article.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Marathon
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configurations minimale et recommandée
|
|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
| Windows 10 64-bit
|Windows 10 64-bit
|Processeur
|Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 5 2600
|Intel Core i5-10400 ou AMD Ryzen 5 3500
|Mémoire
|8 Go de mémoire
|16 Go de mémoire
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 Go), AMD Radeon RX 5500 XT (4 Go) ou Intel Arc A580 (8 Go)
|NVIDIA GeForce GTX 2060 (6 Go), AMD Radeon RX 5700 XT (8 Go) ou Intel Arc A770 (16 Go)
|DirectX
|Version 12
|Version 12
|Stockage requis
|Non connu
|Non connu
|Réseau
|Connexion internet haut débit
|Connexion internet haut débit
Rappelons, en guise de conclusion, que Marathon
doit sortir le 5 mars 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Remarquons, en outre, que les fonctionnalités cross-play et sauvegarde multiplateforme seront disponibles dès le lancement du titre, selon les détails partagés par Bungie.
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