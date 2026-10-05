Marathon rassure les joueurs, l'extraction restera une partie importante de l'expérience

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 octobre 2026 à 17h48
Face aux craintes de la communauté, Bungie prend la parole pour rassurer les joueurs de Marathon. Le réalisateur du jeu confirme que le mode extraction restera au cœur de l'expérience, même avec l'arrivée très attendue du contenu purement coopératif prévu pour la fin de l'année.
Marathon rassure les joueurs, l'extraction restera une partie importante de l'expérience

L'avenir de Marathon suscite de nombreuses interrogations depuis que Bungie a annoncé vouloir dépasser les frontières du simple jeu de tir d'extraction compétitif. Avec l'arrivée prochaine du mode joueur contre environnement, certains fans redoutaient que l'essence même du titre soit mise de côté. Pour éteindre cet incendie naissant, le réalisateur du jeu a tenu à clarifier la situation sur les réseaux sociaux.

L'extraction reste une priorité absolue pour Bungie

Del Chafe, aux commandes du projet, a pris la parole sur X (Twitter) pour dissiper les doutes apparus après la présentation de la mise à jour Symbiosis, prévue pour décembre. Ce patch majeur introduira un mode coopératif permanent, ce qui a logiquement fait craindre un abandon progressif des affrontements entre joueurs.

La semaine dernière, nous avons eu beaucoup de plaisir à parler des modes expérimentaux à venir pour Symbiosis en décembre. Nous voulons être clairs, l'extraction est toujours une partie majeure de Marathon, et nous allons continuer à la mettre à jour alors que nous regardons vers l'avenir du jeu.

Le réalisateur a d'ailleurs profité de cette intervention pour solliciter directement les retours de la communauté, demandant aux joueurs ce qu'ils apprécient actuellement, ce qui nécessite des ajustements et ce qu'ils aimeraient voir intégrer dans le futur.

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Une expérience globale et connectée

La feuille de route de Bungie se veut ambitieuse. Le studio vise à créer un écosystème où les expériences compétitives, coopératives et mixtes s'entremêlent harmonieusement. Cette vision s'accompagne d'une refonte des systèmes de progression, d'extensions narratives et de nouveaux contenus comme des zones inédites.

Certains joueurs veulent une session rapide et sans pression après le travail. D'autres veulent passer une nuit entière avec leur équipe. D'autres encore veulent tester une configuration, rivaliser directement avec d'autres joueurs, relever un défi difficile ou suivre un indice étrange plus profondément dans les ruines de Tau Ceti IV. Marathon doit tous les prendre en charge.

La mise à jour Symbiosis ne se contentera pas d'ajouter de nouveaux modes. Elle proposera également une version étendue de Perimeter, de nouveaux équipements et des améliorations générales pour faciliter l'intégration des nouveaux venus dans cet univers.

La fin du modèle saisonnier

Ce virage stratégique s'inscrit dans une volonté plus large de Bungie de s'éloigner du modèle saisonnier initialement prévu. Le studio privilégie désormais des mises à jour massives et espacées, ce qui explique le report de Symbiosis de septembre à décembre.

Les développeurs ont conscience que regagner la confiance du public exigera des actes concrets et une communication transparente sur les changements apportés. En attendant de découvrir les détails précis du mode coopératif avant la fin de l'année, les équipes poursuivent leurs expérimentations ciblées et leurs améliorations sur PC et consoles.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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