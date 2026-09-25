Marathon : Bungie annonce une refonte massive pour relancer son jeu

Bungie refuse d'abandonner Marathon. Face à un lancement en deçà des attentes, le studio dévoile une feuille de route ambitieuse pour ces prochains mois. Le titre délaissera son statut exclusif de jeu d'extraction pour s'ouvrir à des modes inédits, promettant de séduire un public bien plus large.

Le jeu de tir de science-fiction de Bungie s'apprête à faire peau neuve. Après avoir admis que la formule initiale n'avait pas rencontré le succès escompté, les développeurs ont pris la parole pour rassurer la communauté. Loin d'être mort, Marathon va connaître une série de mises à jour majeures prévues entre octobre 2026 et mars 2027, avec l'objectif de rendre l'expérience plus accessible et diversifiée.

Vers la fin du jeu d'extraction exclusif

Jusqu'à présent, Marathon s'est illustré comme un jeu de tir d'extraction impitoyable. Cependant, Kevin Yanes, concepteur principal, a reconnu publiquement les lacunes de cette approche. Selon lui, la boucle constante d'échec a découragé de nombreux joueurs.

Nous pensions tous que nous allions démocratiser l'extraction, et nous ne l'avons pas fait.

Pour corriger le tir, Bungie souhaite proposer des expériences variées. Les développeurs ont compris que la pression permanente ne convient pas à tout le monde. Certains cherchent une partie détendue après le travail, tandis que d'autres veulent relever des défis ardus ou simplement affronter d'autres humains. Le jeu devra désormais satisfaire tous ces profils.













Un mois de décembre décisif avec l'arrivée de Symbiosis

Si le mois d'octobre 2026 apportera une refonte ciblée nommée Nightfall, c'est en décembre que les véritables bouleversements commenceront. La mise à jour Symbiosis introduira le tout premier mode permanent exclusivement centré sur l'environnement et l'exploration. Ce mode permettra de jouer sans la menace constante des autres chasseurs.

En parallèle, un mode match à mort par équipe expérimental fera son apparition. Cette nouveauté offrira un moyen direct et moins engageant d'aiguiser ses compétences sans risquer de perdre tout son équipement lors d'une partie. Les amateurs de combats rapprochés seront également ravis d'accueillir Bishop, un nouveau châssis décrit comme un samouraï robotique ultra-performant, capable d'infliger des dégâts au corps à corps dévastateurs. Enfin, un espace social doté d'un stand de tir et un affrontement épique contre une reine tique géante viendront enrichir cette fin d'année.

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L'évolution finale prévue pour le printemps 2027

La véritable renaissance de Marathon est fixée à mars 2027. Bungie promet un système interconnecté réunissant l'ensemble des modes de jeu. Cette mise à jour colossale comprendra une nouvelle expérience d'accueil pour guider les débutants, une refonte du système de progression, des quêtes scénarisées plus profondes et une toute nouvelle zone à explorer.

Les joueurs de la première heure auront peut-être même droit à une belle surprise. Les développeurs ont laissé entendre que de nouveaux combattants extraterrestres feront leur apparition. Il se pourrait que les Pfhor, antagonistes emblématiques de la trilogie originale des années 90, fassent leur retour sous une forme évoluée. Malgré les récentes vagues de licenciements, le studio montre une détermination sans faille pour sauver son projet et lui offrir le destin grandiose qu'il mérite.

Marathon est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. D'ailleurs, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une réduction sur les plateformes suivantes :