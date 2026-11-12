Marathon présente Symbiose, sa nouvelle mise à jour qui tentera de faire revenir les joueurs

Bungie tente de relancer l'intérêt autour de Marathon avec le déploiement imminent de la mise à jour Symbiose. Au programme de cette refonte très attendue figurent de nouveaux modes de jeu, un espace social inédit et des menaces extraterrestres redoutables pour convaincre les joueurs de revenir.

Malgré un lancement qui n'a pas rencontré le succès commercial espéré par Bungie, Marathon refuse de rendre les armes. Le studio de développement a conscience des difficultés actuelles pour fidéliser sa base de joueurs, qui s'est inéluctablement réduite au fil des mois. Si le véritable renouveau du titre est d'ores et déjà planifié pour l'année 2027, les équipes de développement préparent le terrain dès aujourd'hui avec le déploiement de la mise à jour majeure baptisée Symbiose, prévue pour le mois prochain. Cette nouvelle étape cruciale vise à enrichir considérablement l'expérience de jeu pour retenir les survivants et attirer un nouveau public.

Des modes inédits pour redynamiser les affrontements

L'une des principales attractions de la mise à jour Symbiose réside dans la refonte de la zone du Périmètre. Bungie a décidé de repousser les limites de la carte en ajoutant de nouvelles aires d'exploration, tout en y intégrant des menaces extraterrestres particulièrement hostiles. Les joueurs devront notamment faire face à la redoutable Reine des Tiques.

Pour survivre à cette rencontre, l'arsenal s'enrichit avec l'arrivée du lance-flammes V17, une arme qui s'annonce dévastatrice. Du côté des équipements, le cadre de Coureur Bishop fait son apparition. Ce dernier se distingue par sa rapidité et sa lame redoutable, offrant de nouvelles perspectives tactiques, pour anticiper les mouvements ennemis.













Un équilibre entre coopération et compétition

L'axe majeur de ce contenu inédit repose sur l'introduction du mode PvE Expédition. Jouable en solitaire ou en coopération, il invite les participants à multiplier les tentatives avec des configurations d'équipement variées. La dimension compétitive n'est pas oubliée pour celles et ceux qui veulent de l'affrontement. Un mode Deathmatch expérimental en PvP fait son entrée, opposant deux escouades de trois Coureurs.

Ces affrontements se veulent nerveux et accessibles, avec une particularité majeure, l'absence totale de perte de butin. L'objectif est de proposer une expérience décomplexée pour ceux qui souhaitent se mesurer à d'autres joueurs sans la pression habituelle du jeu.

Nous voulons offrir de nouvelles façons d'apprécier la boucle de gameplay qui reste très amusante.

Une semaine gratuite pour relancer la machine

Afin de consolider l'aspect communautaire, souvent pointé du doigt par les critiques, Bungie introduit également l'espace social nommé Limbo. Ce lieu de rassemblement permettra aux Coureurs de se retrouver entre deux missions, d'échanger et de préparer leurs prochaines excursions dans de meilleures conditions.

La mise à jour Symbiose sera officiellement disponible le 8 décembre. Pour accompagner ce lancement et tenter d'inverser la courbe de fréquentation, le studio proposera une période d'essai gratuit s'étalant du 8 au 15 décembre. Une initiative stratégique qui pourrait bien redonner un second souffle à ce titre en quête de rédemption.