Acheter Marathon pour supporter Destiny et Bungie ? C'est non pour l'un des responsables du studio

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 novembre 2026 à 17h25
Face à l'élan de solidarité inattendu des joueurs de Destiny 2 prêts à acheter Marathon pour soutenir le studio, Josh Deane a tenu à clarifier la situation. Le chef de produit de Bungie rappelle qu'il n'est pas nécessaire de se forcer à acheter d'autres jeux.
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Acheter Marathon pour supporter Destiny et Bungie ? C'est non pour l'un des responsables du studio

L'annonce récente des plans de Bungie pour restaurer le contenu supprimé de Destiny 2 a provoqué une réaction surprenante au sein de la communauté. Certains joueurs, désireux de soutenir financièrement le studio dans cette démarche de préservation, ont commencé à annoncer l'achat de Marathon, le shooter d'extraction sorti en début d'année, sans même y porter un réel intérêt. Cette situation inhabituelle a poussé Josh Deane, directeur des produits pour Destiny et directeur général de Marathon, à prendre la parole sur les réseaux sociaux pour dissiper un malentendu naissant.

Un soutien financier qui n'est pas requis

marathon

D'après une précédente session de questions-réponses, Josh Deane avait évoqué la nécessité pour les communautés de Destiny et de Marathon de guérir ensemble. Cette déclaration a été interprétée par certains comme un appel à l'aide financière croisée. Sur les réseaux sociaux, le dirigeant a tenu à rectifier le tir en expliquant que le véritable cœur de son message était que les deux bases de fans peuvent continuer à profiter de leurs jeux de prédilection tout en se respectant mutuellement.

J'ai peut-être formulé cela de manière maladroite, mais c'est le véritable cœur de ce que j'essayais de dire. Je me soucie vraiment de la guérison de la communauté et je crois que cela aidera notre studio à faire la transition vers l'avenir de la manière la plus saine possible. Jouez et partagez ce qui vous passionne, quel qu'il soit. Le plan Destiny va de l'avant, quoi qu'il arrive.

En réponse directe à un fan affirmant acheter Marathon uniquement pour soutenir l'équipe, Josh Deane a été très clair. Il a souligné qu'il appréciait le geste, mais qu'il encourageait les joueurs à n'acheter que les œuvres qui les inspirent réellement. Selon lui, Bungie doit d'abord prouver qu'il mérite ce soutien par des actes avant de demander aux joueurs de dépenser leur argent.

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Le retour du contenu classique et l'absence aux Game Awards

destiny2

En parallèle de ces clarifications, Josh Deane est revenu sur les projets de restauration du contenu de Destiny 2. Actuellement en phase de préproduction, ce chantier titanesque vise à réintroduire les campagnes, les assauts et les raids qui avaient été retirés lors de la sortie de l'extension Au-delà de la Lumière. Les équipes travaillent également sur des objectifs supplémentaires, notamment de nouvelles cartes pour le mode PvP, des mises à jour pour les armes, et un retour très attendu de la Ménagerie.

Le dirigeant a toutefois tenu à tempérer les attentes à court terme. Il décrit la période actuelle comme un véritable moment de réinitialisation pour Bungie, tout en admettant que le temps joue contre le studio. Les équipes doivent composer avec les moyens du bord et s'attendent à devoir prendre des décisions difficiles dans les mois à venir.

Sachant que nous en sommes aux premiers stades de l'incubation de notre avenir et que nous travaillons activement sur des projets pour faire le pont vers cette nouvelle maison, ne vous attendez pas à ce que nous fassions une annonce Destiny aux TGA cette année, ou à ce que nous lâchions au hasard un logo qui mette le feu au monde entier tout de suite.

Les joueurs devront donc s'armer de patience. Destiny 2 reste pour l'instant disponible gratuitement sur l'ensemble des plateformes habituelles, tandis que le studio tente de reconstruire la confiance de sa communauté brique par brique.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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