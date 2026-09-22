Bungie le répète, Marathon ne remplacera jamais Destiny

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 septembre 2026 à 10h36
Face aux inquiétudes grandissantes de la communauté, Bungie a tenu à clarifier la situation. Marathon n'a jamais eu vocation à remplacer la licence phare du studio. Au contraire, le titre de science-fiction s'apprête à évoluer pour proposer une expérience bien plus riche qu'espéré.
Bungie le répète, Marathon ne remplacera jamais Destiny

Marathon et Destiny, deux destins parallèles

Il était facile de comprendre les craintes des joueurs. Avec les récents bouleversements en interne et l'annonce de la fin du contenu pour Destiny 2 peu après la sortie ratée de Marathon, beaucoup ont cru que le studio tournait définitivement la page. Bungie a pris la parole, entre autres pour rassurer sa base de fans de la première heure.

Le message est limpide, le nouveau jeu de tir n'a jamais été conçu pour prendre la place de son aîné. Le studio reconnaît que la chronologie des événements a pu prêter à confusion, mais affirme que cette nouvelle aventure spatiale constitue une branche distincte de son avenir, et non un remplacement pur et simple. Les développeurs souhaitent faire coexister ces deux univers majeurs.

Miniature vidéo

Une mutation profonde du gameplay

L'information la plus croustillante concerne sans doute le changement de cap opéré sur le développement. Initialement présenté comme un pur jeu de tir d'extraction compétitif, le titre semble s'éloigner des carcans habituels du genre. Bungie souhaite repousser les limites de sa formule initiale pour offrir une expérience bien plus vaste et immersive sur la planète extraterrestre de Tau Ceti.

Nous voulons emmener Marathon au-delà des contraintes du genre que nous avions initialement fixées.

Cette déclaration confirme que Bungie ne souhaite pas abandonner Marathon de sitôt, et va s'adapter en fonction de la demande du public. L'équipe de développement travaille d'arrache-pied pour intégrer des mécaniques de survie beaucoup plus poussées. Les joueurs auront ainsi de multiples façons d'aborder les environnements hostiles, promettant une rejouabilité et une profondeur tactique accrues.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

La tension ne viendra plus seulement des affrontements entre joueurs, mais bel et bien de l'environnement lui-même. En diversifiant ainsi son approche, le studio espère séduire un public plus large, peut-être refroidi par l'aspect punitif des jeux d'extraction traditionnels

Le retour aux fondamentaux de Bungie

Au-delà des considérations techniques et des choix de conception, c'est une véritable profession de foi que livre le studio américain. Après des mois de doutes, la direction affirme sa volonté de revenir à l'essentiel. C'est pourquoi une bonne nouvelle, ou plutôt une excellente, a été dévoilée. Des contenus supprimés de Destiny 2 seront prochainement réintroduits

À lire également

Bungie n'en « a pas fini » avec Destiny, et va implanter du contenu supprimé

Bungie n'en « a pas fini » avec Destiny, et va implanter du contenu supprimé

Bungie a également confirmé qu'il n'en avait pas fini avec sa licence, et que d'autres choses pourraient arriver. Mais avant ça, ce sera surtout Marathon qui concentrera la majeure partie des efforts du studio.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Marathon reporte sa prochaine saison et son mode PvE
Marathon 15 septembre 2026

Marathon reporte sa prochaine saison et son mode PvE

Bungie bouleverse la feuille de route de Marathon. La prochaine mise à jour majeure et l'attendu mode PvE permanent sont repoussés à décembre. Le studio abandonne également son modèle de saisons pour se concentrer sur l'amélioration globale de l'expérience, espérant ainsi redresser la barre après un lancement difficile.
Bungie avait « 5 ou 6 jeux » en développement, avant le rachat par Sony
Marathon 20 août 2026

Bungie avait « 5 ou 6 jeux » en développement, avant le rachat par Sony

Avant son rachat par Sony pour plus de trois milliards de dollars, le studio Bungie développait secrètement une demi-douzaine de jeux. Selon de récentes révélations, la quasi-totalité de ces projets a été annulée, laissant les créateurs de Destiny dans une situation particulièrement précaire.
Grâce à cet ajout temporaire, Marathon séduit à nouveau les joueurs
Marathon 22 juillet 2026

Grâce à cet ajout temporaire, Marathon séduit à nouveau les joueurs

En quelques heure à peine, Marathon a triplé son nombre de connexions quotidiennes simultanées. Mais s'agit-il d'un phénomène isolé ou d'une tendance encourageante ?

commentaire (0)