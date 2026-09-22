Bungie le répète, Marathon ne remplacera jamais Destiny

Face aux inquiétudes grandissantes de la communauté, Bungie a tenu à clarifier la situation. Marathon n'a jamais eu vocation à remplacer la licence phare du studio. Au contraire, le titre de science-fiction s'apprête à évoluer pour proposer une expérience bien plus riche qu'espéré.

Marathon et Destiny, deux destins parallèles

Il était facile de comprendre les craintes des joueurs. Avec les récents bouleversements en interne et l'annonce de la fin du contenu pour Destiny 2 peu après la sortie ratée de Marathon, beaucoup ont cru que le studio tournait définitivement la page. Bungie a pris la parole, entre autres pour rassurer sa base de fans de la première heure.

Le message est limpide, le nouveau jeu de tir n'a jamais été conçu pour prendre la place de son aîné. Le studio reconnaît que la chronologie des événements a pu prêter à confusion, mais affirme que cette nouvelle aventure spatiale constitue une branche distincte de son avenir, et non un remplacement pur et simple. Les développeurs souhaitent faire coexister ces deux univers majeurs.

Une mutation profonde du gameplay

L'information la plus croustillante concerne sans doute le changement de cap opéré sur le développement. Initialement présenté comme un pur jeu de tir d'extraction compétitif, le titre semble s'éloigner des carcans habituels du genre. Bungie souhaite repousser les limites de sa formule initiale pour offrir une expérience bien plus vaste et immersive sur la planète extraterrestre de Tau Ceti.

Nous voulons emmener Marathon au-delà des contraintes du genre que nous avions initialement fixées.

Cette déclaration confirme que Bungie ne souhaite pas abandonner Marathon de sitôt, et va s'adapter en fonction de la demande du public. L'équipe de développement travaille d'arrache-pied pour intégrer des mécaniques de survie beaucoup plus poussées. Les joueurs auront ainsi de multiples façons d'aborder les environnements hostiles, promettant une rejouabilité et une profondeur tactique accrues.













La tension ne viendra plus seulement des affrontements entre joueurs, mais bel et bien de l'environnement lui-même. En diversifiant ainsi son approche, le studio espère séduire un public plus large, peut-être refroidi par l'aspect punitif des jeux d'extraction traditionnels.

Le retour aux fondamentaux de Bungie

Au-delà des considérations techniques et des choix de conception, c'est une véritable profession de foi que livre le studio américain. Après des mois de doutes, la direction affirme sa volonté de revenir à l'essentiel. C'est pourquoi une bonne nouvelle, ou plutôt une excellente, a été dévoilée. Des contenus supprimés de Destiny 2 seront prochainement réintroduits.

Bungie a également confirmé qu'il n'en avait pas fini avec sa licence, et que d'autres choses pourraient arriver. Mais avant ça, ce sera surtout Marathon qui concentrera la majeure partie des efforts du studio.