Marathon reporte sa prochaine saison et son mode PvE

Bungie bouleverse la feuille de route de Marathon. La prochaine mise à jour majeure et l'attendu mode PvE permanent sont repoussés à décembre. Le studio abandonne également son modèle de saisons pour se concentrer sur l'amélioration globale de l'expérience, espérant ainsi redresser la barre après un lancement difficile.

Alors que les joueurs attendaient avec impatience le lancement de la saison 3 et de nombreuses nouveautés prévues pour la fin septembre, le studio américain a annoncé un changement de cap radical. La prochaine grande étape de Marathon est retardée, et le modèle saisonnier tel que nous le connaissions est définitivement enterré.

Un report stratégique pour la mise à jour Symbiosis

La mise à jour majeure initialement programmée pour le 22 septembre glisse officiellement au 8 décembre. Baptisée Symbiosis, cette refonte prometteuse apportera enfin le très demandé mode PvE permanent. Bungie a pris la parole sur son site officiel pour expliquer cette décision.

Nous avons précédemment partagé notre intention de lancer la prochaine mise à jour majeure de Marathon le 22 septembre. Nous savons que de nombreux joueurs l'attendaient avec impatience et nous apprécions votre patience. Nous ajustons nos plans pour nous assurer que la mise à jour réponde à vos attentes.

En plus du mode coopératif, Symbiosis introduira un nouvel espace social avec un stand de tir pour tester ses armes entre amis, une expérience d'intégration repensée pour les nouveaux venus, une zone périphérique rafraîchie et un mode match à mort par équipe expérimental. Une volonté claire de s'inspirer des éléments sociaux qui ont fait le succès de Destiny.













La fin du modèle saisonnier strict

L'autre annonce importante concerne l'abandon pur et simple du calendrier des saisons. Bungie souhaite s'affranchir des dates butoirs rigides pour offrir à ses équipes le temps nécessaire au développement et aux tests des nouvelles fonctionnalités.

Depuis le lancement, vous nous avez dit que Marathon a besoin de plus de profondeur, de plus de variété, d'une progression plus forte et de meilleures raisons de continuer à jouer sur le long terme. Nous sommes d'accord. Répondre à ces retours nous oblige à changer à la fois ce que nous construisons et la façon dont nous le livrons.

Ce changement de philosophie rappelle inévitablement la transition opérée sur Destiny 2, qui avait remplacé ses saisons par des épisodes. Reste à voir si cette flexibilité retrouvée suffira à redynamiser une base de joueurs en déclin sur Steam depuis plusieurs mois.

Une étape de transition en octobre

Pour ne pas laisser la communauté les mains vides jusqu'en décembre, une mise à jour intermédiaire sera déployée le 6 octobre. Ce patch aura pour objectif principal de réinitialiser la progression et l'économie du jeu, offrant ainsi un nouveau point de départ pour tous les participants. Le studio a reconnu que des problèmes d'équilibrage avaient propulsé certains joueurs trop rapidement vers le contenu de fin de jeu, rendant l'expérience d'extraction frustrante pour les retardataires.

Cette mise à jour d'octobre marquera également le retour temporaire du mode PvE Vault Breaker et l'ajout d'un nouveau passe de récompenses. Dylan Gafner, responsable de la communication chez Bungie, a promis que les équipes prendraient davantage la parole dans les semaines à venir pour détailler la transformation de Marathon en une expérience de survie plus dynamique.

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En attendant, il reste disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.