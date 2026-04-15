Marathon propose deux nouveautés à découvrir dès maintenant

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 15 avril 2026 à 14h35
Depuis le 15 avril 2026, le patch de mi-saison 1.0.6 est déployé dans Marathon. Ce dernier apporte quelques nouveautés intéressantes pour les joueurs, dont une option plutôt pratique et un certain C.A.R.R.I.
Marathon propose deux nouveautés à découvrir dès maintenant
La mi-saison a officiellement commencé dans Marathon. Le titre de Bungie continue de proposer des nouveautés pour sa première saison et celles-ci viennent d'être intégrées via la mise à jour 1.0.6.

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Les Coureurs peuvent dès à présent tester « Restons unis », une option expérimentale utilisable en fin de course et qui vous permet de lancer une nouvelle session avec la même équipe.

Un mode temporaire accessible uniquement sur l'arène du Marais funeste de Marathon

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Concrètement, cela signifie que si vous avez lancé une session avec d'autres joueurs et que vous souhaitez continuer à leurs côtés, vous pouvez utiliser « Restons unis » pour conserver la même équipe et lancer une nouvelle file ensemble. La fonctionnalité est disponible pour les parties en duo ou en trio, que l'équipe ait été pré-formée avec des contacts ou via le matchmaking.

Joe Ziegler (le directeur du jeu) a expliqué sur X/Twitter que « Restons unis » n'est disponible que pour une durée limitée et concerne pour le moment un seul terrain : le Marais funeste. Il explique notamment que « Cette file permet à l'équipe de développement de Marathon d'apprendre et de recueillir des feedbacks qui nous aideront à proposer un ensemble de fonctionnalités plus complet par la suite ».


Mais comme le précise le billet partagé sur le blog du jeu, elle est « disponible si un seul de vos équipiers parvient à s'exfiltrer. Si vous vous faites éliminer, vous restez connectés ! ». Cependant, la grosse nouveauté de cette mise à jour est l'arrivée de C.A.R.R.I.

C.A.R.R.I, un programme qui offre de nouvelles récompenses et encourage la validation d'objectifs secondaires

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Derrière ce prénom étrange se cache en réalité le programme CyberAcme Ressources et Recrutement des Individus. Son objectif est de récompenser les Coureurs qui terminent des objectifs de contrat, que ce soit en équipe ou en solo. En réussissant une exfiltration ou en remplissant certaines missions, les joueurs obtiendront des médailles de CyberAcme, un nouveau matériau.

Vous pouvez ensuite les échanger dans l'Armurerie C.A.R.R.I. (disponible dans l'onglet CyAc) contre une sélection d'armes en rotation, des caisses de matériaux, des packs de réputation et bien plus encore. D'ailleurs, pour inciter les joueurs à dépenser leurs médailles de CyberAcme, les caisses de matériaux et les kits sponsorisés proposés via cette « boutique » changent chaque jour. Alors n'attendez plus pour les découvrir. 

Rappelons pour conclure que Marathon est disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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