Marathon propose deux nouveautés à découvrir dès maintenant

Les joueurs de Marathon accusent Bungie de saboter le jeu

Le lancement de la saison 2 de Marathon tourne à la confrontation. Face à une progression ralentie et un grind intensifié, la communauté accuse Bungie de saboter son propre jeu. Alors que Destiny 2 tire sa révérence, le studio américain n'a pourtant pas le droit à l'erreur.