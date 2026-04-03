Marathon : Bungie prépare une mise à jour massive pour rééquilibrer les combats

Le directeur de Marathon a dévoilé une série de correctifs majeurs à venir. Bungie compte mettre fin à la suprématie des couteaux et des boucliers tout en redonnant de la puissance aux classes délaissées. De nouveaux objets mystérieux feront également leur apparition pour bouleverser les affrontements.
L'heure du rééquilibrage a sonné pour Marathon
. Alors que la communauté s'attendait à des blagues lors du premier avril, le directeur du jeu Joe Ziegler a préféré patienter jusqu'au lendemain pour prendre la parole et jouer la carte de la transparence sur les réseaux sociaux. Il a partagé un aperçu détaillé des ajustements prévus pour les prochaines mises à jour de Marathon
, ciblant directement les éléments les plus frustrants des affrontements actuels. Ces changements, répartis sur plusieurs correctifs dans les semaines à venir, visent à corriger les déséquilibres majeurs signalés par les joueurs.
La fin de la suprématie des couteaux et des boucliers
L'équipe de développement a identifié plusieurs équipements dont la puissance dépasse largement les intentions initiales. Les boucliers bulles et les viseurs thermiques sont dans le viseur de Bungie. Selon Joe Ziegler, ces outils sont beaucoup trop accessibles compte tenu de leur domination écrasante lors des fusillades. Les joueurs qui abusaient de ces mécaniques vont devoir revoir leur stratégie.
Les fusils de précision subiront également une réduction de leurs capacités. Le directeur du jeu estime qu'ils se montrent trop efficaces dans toutes les situations, ce qui nuit à la diversité des combats. Mais le changement le plus attendu concerne probablement les armes de mêlée
. Le couteau, véritable terreur des parties récentes, va perdre de sa superbe. Joe Ziegler a admis que cette arme blanche atteignait des niveaux de puissance quasi divins avec seulement quelques améliorations.
Un retour en force pour les classes délaissées
Si certains équipements vont subir des réductions de statistiques, d'autres éléments du jeu vont bénéficier d'améliorations bienvenues. Les joueurs utilisant les classes Vandale et Éclaireur vont enfin pouvoir rivaliser avec leurs adversaires
. Le directeur du jeu a promis de leur donner plus d'impact pour qu'ils puissent s'aligner sur les performances des autres profils. Les drones de reconnaissance devraient ainsi devenir de véritables menaces plutôt que de simples gadgets inoffensifs.
Ces mises à jour ont pour but d'ajuster certaines anomalies dans l'espace de combat que nous avons observées et entendues grâce à vos retours sur tous les canaux que nous surveillons
De nouveaux objets pour varier les affrontements
En plus des ajustements de statistiques, Bungie prépare l'introduction de nouvelles mécaniques pour dynamiser les parties
. Joe Ziegler a évoqué l'arrivée d'un nouvel objet destiné à offrir une option plus commune aux joueurs en solo lorsqu'ils sont mis à terre
. Cette nouveauté pourrait grandement améliorer l'expérience des loups solitaires qui peinent parfois à survivre face à des groupes organisés.
Un autre objet mystérieux fera son apparition pour offrir une option plus clémente lors des affrontements entre équipes. Bien que les détails restent flous sur la nature exacte de cette clémence dans un univers aussi hostile que celui de Marathon, la communauté est déjà impatiente de découvrir comment cela va transformer la dynamique des parties.
Ces ajustements majeurs seront déployés en deux temps. Une première vague de modifications arrivera avec le prochain correctif, suivie d'une seconde mise à jour la semaine suivante. Le studio assure que de nombreuses autres surprises sont en préparation pour garantir la pérennité de son jeu de tir en ligne, et faire revenir celles et ceux qui ont été déçus, malgré la qualité du FPS.
Dans tous les cas Marathon est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series
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