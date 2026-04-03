Marathon : Bungie prépare une mise à jour massive pour rééquilibrer les combats

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 avril 2026 à 14h40
Le directeur de Marathon a dévoilé une série de correctifs majeurs à venir. Bungie compte mettre fin à la suprématie des couteaux et des boucliers tout en redonnant de la puissance aux classes délaissées. De nouveaux objets mystérieux feront également leur apparition pour bouleverser les affrontements.
Marathon : Bungie prépare une mise à jour massive pour rééquilibrer les combats
L'heure du rééquilibrage a sonné pour Marathon. Alors que la communauté s'attendait à des blagues lors du premier avril, le directeur du jeu Joe Ziegler a préféré patienter jusqu'au lendemain pour prendre la parole et jouer la carte de la transparence sur les réseaux sociaux. Il a partagé un aperçu détaillé des ajustements prévus pour les prochaines mises à jour de Marathon, ciblant directement les éléments les plus frustrants des affrontements actuels. Ces changements, répartis sur plusieurs correctifs dans les semaines à venir, visent à corriger les déséquilibres majeurs signalés par les joueurs.

La fin de la suprématie des couteaux et des boucliers

L'équipe de développement a identifié plusieurs équipements dont la puissance dépasse largement les intentions initiales. Les boucliers bulles et les viseurs thermiques sont dans le viseur de Bungie. Selon Joe Ziegler, ces outils sont beaucoup trop accessibles compte tenu de leur domination écrasante lors des fusillades. Les joueurs qui abusaient de ces mécaniques vont devoir revoir leur stratégie.
Les fusils de précision subiront également une réduction de leurs capacités. Le directeur du jeu estime qu'ils se montrent trop efficaces dans toutes les situations, ce qui nuit à la diversité des combats. Mais le changement le plus attendu concerne probablement les armes de mêlée. Le couteau, véritable terreur des parties récentes, va perdre de sa superbe. Joe Ziegler a admis que cette arme blanche atteignait des niveaux de puissance quasi divins avec seulement quelques améliorations. 

À lire également

Malgré le faible intérêt pour Marathon, Bungie prévoit des années de contenu

Malgré le faible intérêt pour Marathon, Bungie prévoit des années de contenu

Un retour en force pour les classes délaissées

Si certains équipements vont subir des réductions de statistiques, d'autres éléments du jeu vont bénéficier d'améliorations bienvenues. Les joueurs utilisant les classes Vandale et Éclaireur vont enfin pouvoir rivaliser avec leurs adversaires. Le directeur du jeu a promis de leur donner plus d'impact pour qu'ils puissent s'aligner sur les performances des autres profils. Les drones de reconnaissance devraient ainsi devenir de véritables menaces plutôt que de simples gadgets inoffensifs.
Ces mises à jour ont pour but d'ajuster certaines anomalies dans l'espace de combat que nous avons observées et entendues grâce à vos retours sur tous les canaux que nous surveillons
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

De nouveaux objets pour varier les affrontements

En plus des ajustements de statistiques, Bungie prépare l'introduction de nouvelles mécaniques pour dynamiser les parties. Joe Ziegler a évoqué l'arrivée d'un nouvel objet destiné à offrir une option plus commune aux joueurs en solo lorsqu'ils sont mis à terre. Cette nouveauté pourrait grandement améliorer l'expérience des loups solitaires qui peinent parfois à survivre face à des groupes organisés.

Un autre objet mystérieux fera son apparition pour offrir une option plus clémente lors des affrontements entre équipes. Bien que les détails restent flous sur la nature exacte de cette clémence dans un univers aussi hostile que celui de Marathon, la communauté est déjà impatiente de découvrir comment cela va transformer la dynamique des parties.

Chargement du sondage...

0 votant

Ces ajustements majeurs seront déployés en deux temps. Une première vague de modifications arrivera avec le prochain correctif, suivie d'une seconde mise à jour la semaine suivante. Le studio assure que de nombreuses autres surprises sont en préparation pour garantir la pérennité de son jeu de tir en ligne, et faire revenir celles et ceux qui ont été déçus, malgré la qualité du FPS.

Dans tous les cas Marathon est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. D'ailleurs, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une réduction sur les plateformes suivantes :
  • PC
    • Édition Standard → 23,09 € au lieu de 40 €, soit 42 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Marathon : Bungie dévoile Vault Breaker, une expérience purement PvE à découvrir dès juillet
Marathon 24 juin 2026

Marathon : Bungie dévoile Vault Breaker, une expérience purement PvE à découvrir dès juillet

Bungie s'apprête à bouleverser la formule de Marathon avec Vault Breaker, un mode entièrement PvE prévu pour le 21 juillet. Conçu pour les joueurs solo et les escouades restreintes, cet ajout expérimental promet d'explorer les environnements complexes du jeu sans subir la pression constante des affrontements entre joueurs.
Les joueurs de Marathon accusent Bungie de saboter le jeu
Marathon 19 juin 2026

Les joueurs de Marathon accusent Bungie de saboter le jeu

Le lancement de la saison 2 de Marathon tourne à la confrontation. Face à une progression ralentie et un grind intensifié, la communauté accuse Bungie de saboter son propre jeu. Alors que Destiny 2 tire sa révérence, le studio américain n'a pourtant pas le droit à l'erreur.
Marathon connaît un regain d'intérêt grâce à son événement free-to-play
Marathon 04 juin 2026

Marathon connaît un regain d'intérêt grâce à son événement free-to-play

Pendant le State of Play, les équipes de Bungie ont annoncé que Marathon serait jouable gratuitement pour une durée limitée. Cette période de test a eu un effet visible sur la fréquentation du jeu, mais il reste insuffisant.

commentaire (0)