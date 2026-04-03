Marathon : Bungie prépare une mise à jour massive pour rééquilibrer les combats



le 03 avril 2026 à 14h40 Publié par Corentin Rimbert le 03 avril 2026 à 14h40

Le directeur de Marathon a dévoilé une série de correctifs majeurs à venir. Bungie compte mettre fin à la suprématie des couteaux et des boucliers tout en redonnant de la puissance aux classes délaissées. De nouveaux objets mystérieux feront également leur apparition pour bouleverser les affrontements.