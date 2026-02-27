Marathon : Pourquoi les premiers retours sont mitigés ?



le 27 février 2026 à 18h27 Publié par Corentin Rimbert le 27 février 2026 à 18h27

Le retour de la licence culte Marathon ne se passe pas exactement comme prévu lors de cette phase de test. Entre une interface confuse, des affrontements PvP trop rares et des bugs techniques, Bungie doit déjà monter au créneau pour rassurer sa communauté et expliquer ses choix de design.