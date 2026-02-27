Marathon : Pourquoi les premiers retours sont mitigés ?

Le retour de la licence culte Marathon ne se passe pas exactement comme prévu lors de cette phase de test. Entre une interface confuse, des affrontements PvP trop rares et des bugs techniques, Bungie doit déjà monter au créneau pour rassurer sa communauté et expliquer ses choix de design.
La phase de test massive, nommée Server Slam, bat son plein pour le nouveau Marathon
, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les retours sont mitigés. Si la promesse de Bungie était de proposer un extract shooter intense mêlant PvP et PvE, à la manière d'un ARC Raiders
, la réalité du terrain semble pour l'instant frustrer une partie de la communauté. Les joueurs peinent à trouver des affrontements contre d'autres équipes, et les développeurs ont dû rapidement prendre la parole pour adresser ce problème, ainsi qu'une liste conséquente de soucis techniques.
Une technique qui tousse et une interface à revoir
Outre l'équilibrage du gameplay, c'est toute la couche technique et ergonomique qui est pointée du doigt
. L'interface utilisateur est jugée confuse par de nombreux joueurs, le chat vocal souffre de dysfonctionnements majeurs et la gestion de la souris pose problème. Bungie a confirmé travailler activement sur ces points, et a même déjà corrigé les soucis liés au chat vocal. L'équipe encourage d'ailleurs vivement les retours via leur serveur Discord pour affiner le tir avant la sortie officielle.
Où sont les adversaires ? La réponse de Bungie
Mais le point de friction principal reste la fréquence des combats PvP
. De nombreux joueurs rapportent une sensation de vide, ne croisant que très rarement des rivaux humains, alors même que l'expérience promettait davantage d'affrontements. Bungie a tenu à clarifier la situation en expliquant que cela dépendait grandement de la zone choisie :
Nous avons vu des rapports indiquant que le PvP n'est pas assez fréquent dans l'ensemble. La zone Périmètre fait intentionnellement apparaître moins de Coureurs. Dirigez-vous vers le Périmètre puis vers le Marais de l'Effroi pour un plus grand défi.
Cependant, le studio met aussi en garde, l'absence de PvP peut aussi s'expliquer par la brutalité de l'IA
. Les unités de l'UESC sont bien plus mortelles qu'il n'y paraît et peuvent décimer des escouades entières avant même qu'elles ne croisent d'autres joueurs, limitant de fait les opportunités de combat dans le lobby.
L'IA et l'ambiance sonore sous le feu des critiques
L'atmosphère, bien que travaillée, pose aussi question. Le « brouillard de guerre
» et le système sonore semblent limiter la capacité des joueurs à repérer l'action, rendant l'expérience parfois plus frustrante que tactique. Certains comparent défavorablement le titre à ARC Raiders, estimant que Marathon donne une sensation de claustrophobie excessive.
À cela s'ajoutent des pics de difficulté brutaux. Des joueurs racontent s'être fait anéantir en quelques secondes par des boss invisibles se déplaçant à une vitesse folle, ou s'être retrouvés coincés dans des espaces exigus par des hordes de robots. Si des changements majeurs d'équilibrage sont peu probables avant la fin du week-end, Bungie a désormais une liste de devoirs conséquente pour transformer cet essai prometteur mais imparfait avant la sortie finale, qui arrivera très vite
.
Rien n'est toutefois rédhibitoire si le studio se montre réactif, étant donné que cela signifiera qu'il prend les retours en compte et souhaite aller dans la direction. Quoi qu'il arrive, le véritable verdict arrivera dès le 5 mars, à l'occasion de la sortie de Marathon, sur PC, PS5 et Xbox Series
. Il ne figure pour le moment pas dans le Game Pass
.
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