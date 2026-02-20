Marathon : Le jeu sort-il sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch ?

Si vous vous demandez si Marathon, le jeu de tir de Bungie, sortira sur PS4, Xbox One ou Nintendo Switch 1 et 2, nous vous expliquons tout.
Développé et édité par Bungie, le studio derrière la franchise Destiny, Marathon
s'apprête à faire son grand retour sous la forme d'un extraction shooter très attendu. Le titre suscite énormément de questions, notamment de la part des possesseurs de consoles d'ancienne génération. Alors que le parc de consoles installé est encore vaste, beaucoup se demandent si Marathon sera jouable sur PS4, Xbox One ou encore sur la Nintendo Switch (1 et 2)
.
Marathon est-il disponible sur PS4 et Xbox One ?
Si vous espériez retrouver le nouveau titre de Bungie sur votre ancienne machine, la réponse est malheureusement négative. Marathon ne sortira pas sur PS4, ni sur Xbox One
. Bien que Bungie appartienne désormais à Sony (après un rachat de 3,6 milliards de dollars), le studio a fait le choix de se concentrer exclusivement sur les plateformes de la génération actuelle, ce qui n'est pas une surprise. Hormis quelques expériences qui continuent de sortir sur les deux générations, les lancement sur PS4 et Xbox One sont maintenant de plus en plus rares.
Pour profiter de cette expérience multijoueur intense, les joueurs devront impérativement posséder une PlayStation 5
ou une Xbox Series
. Ce choix s'explique par la volonté des développeurs d'exploiter la puissance des nouveaux processeurs et des SSD pour garantir une fluidité et une réactivité indispensables au genre de l'extraction shooter, et ne pas être brisé par l'ancienne génération.
Une sortie prévue sur Nintendo Switch ou Switch 2 ?
Concernant les consoles de Nintendo, la situation est identique. Marathon ne verra pas le jour sur la Nintendo Switch, ni pour la Nintendo Switch 2
. Contrairement à Resident Evil Requiem
qui parie aussi sur la nouvelle console de Big N, Bungie privilégie pour l'instant l'écosystème Sony, Microsoft et le PC. Si vous êtes un fan de Nintendo espérant plonger dans l'univers de Marathon, il faudra donc vous tourner vers une autre plateforme. Mais avec un gameplay assez nerveux, intense et tactique, il est peu probable que Marathon arrive plus tard sur la Switch 2.
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