Marathon lancé sur PS4 et sur Xbox One ? Cet indice sème le doute

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 mars 2026 à 14h00
Après un parcours semé d'embûches, de problèmes techniques et de polémiques, Marathon est enfin disponible. Pour ce lancement, une feuille de route a été partagée ainsi qu'un détail troublant repéré sur le site de l'ESRB.
Marathon lancé sur PS4 et sur Xbox One ? Cet indice sème le doute
Depuis le 5 mars 2026, Marathon est officiellement disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series. Si les joueurs français doivent attendre le début de soirée pour en profiter, le nouveau titre de Bungie est accessible simultanément sur les trois plateformes afin de combler tous les publics.

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Mais d'autres supports pourraient venir étoffer cette liste dans les prochaines semaines. C'est en tout cas ce que suggère une information publiée sur le site de l'ESRB, équivalent américain du PEGI. 

Erreur ou vraie révélation ? 

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À quelques heures seulement de son lancement, Marathon a officiellement obtenu sa classification délivrée par l'ESRB. D'ailleurs, il est intéressant de noter que le jeu est classé T for Teen aux États-Unis alors que le PEGI le considère comme un jeu destiné aux plus de 16 ans, notamment à cause de la présence d'achats en jeu. Mais le détail le plus marquant concernant la classification américaine se trouve dans la liste des plateformes sur lesquelles Marathon est disponible. 

En plus du PC, de la PlayStation 5 et des consoles Xbox Series, la page mentionne également des versions PS4 et Xbox One. Or, les équipes de Bungie avaient affirmé se concentrer exclusivement sur les plateformes de la génération actuelle pour la sortie du titre. S'agit-il ici d'une erreur de la part de l'ESRB ou d'une annonce maladroite avant l'heure ? 

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Il est encore trop tôt pour le dire. Cependant, Bungie n'a pas encore communiqué sur ce point, ni sur si de tels portages sont prévus. 

Une première feuille de route partagée pour Marathon

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La surprise mentionnée sur la page de l'ESRB n'est pas la seule information importante à retenir pour le lancement de Marathon. Pour captiver les curieux, Bungie a également publié la toute première feuille de route du titre dans un billet de blog partagé sur Steam

Il est notamment précisé que 2 saisons sont d'ores et déjà prévues. Chaque saison durera trois mois, la progression sera entièrement réinitialisée au lancement d'une nouvelle saison et ces périodes seront l'occasion d'introduire de nouvelles mécaniques de jeu ou de l'équipement accessible sans surcoût supplémentaire.

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Notons que la première saison de Marathon, « La mort est le premier pas », sera lancée le 6 mars et que le mode Classé sera accessible dans la deuxième partie du mois de mars 2026.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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