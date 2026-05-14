Marathon : La saison 2 tient sa date de sortie, qui n'est pas si loin

Bungie a, récemment, dévoilé la date de sortie de la saison 2 de Marathon.

Les joueurs et les joueuses de Marathon vont bientôt pouvoir découvrir de nouveaux contenus sur le jeu de tir et d'extraction de Bungie. Les développeurs ont, il y a très peu de temps, révélé la date de sortie de la saison 2 de Marathon, qui n'est pas si lointaine que cela.

Marathon annonce la date de sortie de sa saison 2

C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu que Bungie a dévoilé la date de sortie de la saison 2 de Marathon, soit Nightfall : le rendez-vous est fixé au 2 juin 2026. Avant cela, les joueurs et les joueuses évoluant sur le jeu de tir et d'extraction de Bungie pourront découvrir le contenu du patch 1.0.9, qui est prévu pour le mardi 19 mai prochain et qui apportera quelques changements.

Le contenu de la saison 2 de Marathon bientôt révélé

Malheureusement, à l'heure actuelle, nous n'en savons pas plus à propos du contenu de la saison 2 de Marathon. Bungie a précisé que de plus amples informations à ce sujet seront dévoilées avant le 2 juin 2026 : « Nous vous donnerons plus de détails sur la saison 2 à l'approche du 2 juin ». Nul doute que les développeurs nous en diront plus à ce sujet la semaine prochaine.

Pour autant, remarquons que la saison 2 marquera l'arrivée de la toute première réinitialisation saisonnière du jeu. Bungie écrit à ce propos :

Au début de la saison 2, Marathon connaîtra sa toute première réinitialisation saisonnière. L'objectif est que tout le monde reparte de zéro et soit sur un pied d'égalité au début de la nouvelle saison. C'est l'occasion pour la communauté d'explorer les nouveautés, de découvrir ce qui vaut le coup et de tracer ensemble une nouvelle voie tout au long de la saison.

D'après les informations partagées, ce wipe de Marathon concerne la progression dans le jeu : « Vous conserverez vos succès, votre progression dans le Codex hors saison et vos objets cosmétiques ».

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Rendez-vous donc le 2 juin 2026 pour découvrir la saison 2 de Marathon. Pour rappel, le titre est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.