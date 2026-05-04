Marathon : Face à la baisse des joueurs, Bungie mise sur une stratégie à l'opposé de Destiny 2

Malgré une baisse inquiétante de sa fréquentation sur Steam, Bungie voit grand pour Marathon. La directrice créative Julia Nardin a récemment dévoilé une feuille de route narrative s'étalant sur plusieurs années, promettant aux joueurs un rôle central dans l'évolution de ce jeu de tir multijoueur.

En dépit d'un lancement honorable ayant attiré plus de deux millions de curieux, le jeu de tir d'extraction de Bungie connaît une période de turbulence. Les statistiques récentes sur Steam affichent un pic journalier oscillant entre 14 000 et 16 000 joueurs simultanés. Une baisse significative par rapport aux 88 000 utilisateurs recensés lors de sa sortie, soulevant des interrogations sur la pérennité du titre. Pourtant, le studio américain reste serein et déploie une vision à long terme ambitieuse pour Marathon.

Une narration collaborative et évolutive

Dans un entretien accordé à GamesRadar, Julia Nardin, directrice créative de Marathon, a tenu à rassurer la communauté. Les équipes de développement ont déjà tracé les grandes lignes scénaristiques pour les années à venir. Cependant, cette feuille de route conserve une flexibilité assumée.

Nous savons où nous voulons mener l'histoire au cours des prochaines années, mais je ne veux pas dire que c'est complètement figé, car il est important pour nous que nos joueurs puissent contribuer à la façonner.

Cette approche collaborative est perçue par le studio comme l'essence même d'un jeu en tant que service. Si les événements antérieurs à l'activation des joueurs sur Tau Ceti IV demeurent un mystère absolu, la trame globale évoluera en fonction des retours et des actions de la communauté.













L'antithèse du modèle Destiny 2

L'un des points cruciaux soulevés par la direction concerne l'accessibilité continue de l'univers. Bungie semble avoir tiré de précieuses leçons des critiques adressées à Destiny 2, notamment concernant la suppression de campagnes et d'activités qui empêchait les nouveaux venus de s'investir sereinement.

Il est également important que les joueurs puissent se lancer dans Marathon à tout moment. Ils pourront toujours découvrir les mystères du passé de Tau Ceti tout en vivant son présent. Nous voulons que chaque saison soit un nouveau point d'entrée.

Cette volonté de préserver l'accès au scénario tout en proposant des nouveautés régulières représente un défi de taille, mais s'avère indispensable pour relancer l'intérêt autour du jeu de tir en multijoueur.

Des saisons riches en nouveautés

L'avenir immédiat du titre s'annonce dense. Après une première saison marquée par l'introduction de la zone de haut niveau Cryo Archive, la deuxième saison intitulée NIGHTFALL promet de durcir les affrontements. Les joueurs devront faire face à une sécurité renforcée et explorer une variante nocturne de Dire Marsh. Cette mise à jour apportera également de nouveaux contrats, un armement inédit, une fonctionnalité de personnalisation des statistiques nommée The Cradle, ainsi que la très attendue file d'attente pour les duos.

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Quant à la troisième saison, son contenu reste pour le moment sous le sceau du secret. Une discrétion qui laisse supposer que Bungie attend d'analyser l'impact des prochaines mises à jour et les requêtes des joueurs pour ajuster le tir et faire de sa nouvelle franchise une référence durable du genre.