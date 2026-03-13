Marathon fait une chute exceptionnelle dans le classement des jeux les plus joués

Une semaine seulement après un lancement prometteur, Marathon quitte déjà le top 50 des jeux les plus joués sur Steam. Si le nouveau jeu de tir de Bungie séduit par son gameplay, cette baisse de fréquentation soulève des inquiétudes quant à l'avenir du studio sous la houlette de Sony.
Disponible depuis le 5 mars dernier, Marathon a séduit une partie des joueurs
, mais une autre partie l'a déjà abandonné, avec une conséquence négative pour l'effet boule de neige attendu, sa chute dans le classement des jeux les plus joués
. L'espoir de le voir inverser la tendance est toujours permise, étant donné qu'il reste bien placé dans les meilleures ventes, toujours sur Steam.
Un lancement réussi mais une dynamique qui s'essouffle
Après avoir suscité un engouement certain dans les mois précédant sa sortie, et son Server Slam, contrastant avec le scepticisme des premières phases de test l'année dernière, Marathon a fait une entrée remarquée sur la scène des jeux de tir d'extraction
. Le titre a récolté de nombreuses louanges. Avec un pic de fréquentation atteignant les 88 337 joueurs simultanés sur Steam
le jour de sa sortie, le contrat semblait rempli. Cependant, la ferveur initiale retombe doucement. Sept jours après ce grand lancement, le titre a glissé hors du très convoité top 50 des jeux les plus populaires sur la plateforme de Valve.
Malgré cette baisse, avec un pic sur les 24 dernières heures à 57 246 utilisateurs, l'expérience de jeu reste indéniablement solide
. L'esthétique soignée, l'intensité des affrontements et la sensation des armes à feu font l'unanimité. Cette qualité se reflète d'ailleurs dans les évaluations des utilisateurs sur Steam, qui affichent un taux d'approbation exceptionnel de 90 %. Ce score est particulièrement impressionnant pour un jeu multijoueur service, un genre souvent propice aux réactions épidermiques de la communauté
. Marathon a ainsi balayé les sombres prédictions qui l'annonçaient comme un échec industriel comparable à Concord ou Highguard.
La pression monte pour le studio créateur de Halo
L'enjeu dépasse toutefois le simple succès d'estime. Avec un Destiny 2
en grande difficulté depuis la fin de sa dernière extension majeure, la pression sur les épaules de Bungie est immense. La politique de réduction des coûts menée par Sony, récemment illustrée par la fermeture du studio Bluepoint Games, ajoute un climat d'incertitude. Voir une production à gros budget glisser à la soixantième place du classement Steam, avec environ 28 000 joueurs actifs en pleine journée est un signal préoccupant.
Il est vrai que Steam ne représente qu'une partie de l'équation, le titre étant également disponible sur les consoles de salon. Néanmoins, les données PC restent cruciales et il serait même la plateforme de prédilection pour Marathon
.
Mais tout n'est pas à jeter non plus. Le titre continue de figurer parmi les meilleures ventes
, et le contenu à venir pourrait permettre de fidéliser une base de joueurs suffisamment solide pour perdurer dans le temps. Réponse dans les prochaines semaines.
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