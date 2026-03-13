Marathon fait une chute exceptionnelle dans le classement des jeux les plus joués



le 13 mars 2026 à 15h02 Publié par Corentin Rimbert le 13 mars 2026 à 15h02

Une semaine seulement après un lancement prometteur, Marathon quitte déjà le top 50 des jeux les plus joués sur Steam. Si le nouveau jeu de tir de Bungie séduit par son gameplay, cette baisse de fréquentation soulève des inquiétudes quant à l'avenir du studio sous la houlette de Sony.