Marathon : Est-il possible de jouer en duo ?

Vous souhaite lancer une partie à deux, et ne pas vous retrouver en trio dans Marathon ? Nous vous expliquons tout ce qu'il faut savoir, et les attentes concernant Bungie.
Dans Marathon
, l'expérience de jeu change radicalement selon la taille de votre équipe. Si le jeu autorise les groupes allant jusqu'à trois joueurs, de nombreux membres de la communauté réclament activement l'ajout d'une playlist dédiée au format duo. Mais qu'en est-il réellement à ce jour ?
Voici le point sur la situation et les intentions communiquées par Bungie.
Est-il possible de jouer en duo dans Marathon ?
Pour le moment, Marathon propose une structure de matchmaking fixe. Les joueurs peuvent se lancer en solo ou en équipe de trois maximum et il n'existe aucun matchmaking duo
.
- En solo → Si vous désactivez l'option de compléter l'équipe, vous affronterez d'autres joueurs solos, ce qui constitue le défi le plus exigeant du jeu.
- En duo → Si vous jouez à deux sans l'option de compléter l'équipe, le système vous place automatiquement dans des lobbies de trios. Vous vous retrouvez donc en infériorité numérique face à des escouades complètes, ce qui représente un désavantage tactique majeur, malgré le TTK relativement bas du jeu qui permet parfois de renverser la vapeur.
Bungie prévoit-il l'arrivée d'une playlist duo ?
À ce jour, Bungie n'a confirmé aucune date de sortie
pour une playlist spécifique dédiée aux duos. Mais lors du résumé du Server Slam, le studio a officiellement reconnu avoir entendu les retours des joueurs concernant le besoin de lobbies dédiés aux duos
. Cette demande a été transmise à l'équipe de développement, au même titre que les ajustements concernant l'économie des objets de soin ou les plaintes liées à l'interface utilisateur.
Si cette option reste techniquement envisageable pour le futur, aucune annonce concrète n'a été faite pour la Saison 1 ou les mises à jour immédiates
. Mais il serait étonnant de ne pas voir un mode duo arriver, puisque cela permettrait à encore plus de joueurs de prendre du plaisait dans le shooter.
Comment survivre en duo face à des trios ?
En attendant une éventuelle mise à jour du matchmaking, si vous choisissez de braver les lobbies de trios avec un seul coéquipier, voici quelques conseils pour compenser votre infériorité numérique :
- La sélection des Coureurs → Privilégiez des Coureurs axés sur la collecte d'informations.
- Le rôle de l'Urgentiste : Avoir un joueur Urgentiste dans votre duo est quasiment indispensable. Cela augmentera considérablement la durée de vie de votre équipe lors des échanges de tirs prolongés face à des trios.
- Gestion des ressources : Étant donné que vous affrontez des équipes plus nombreuses, prévoyez une réserve d'objets de soin plus importante que la moyenne pour tenir sur la durée.
En résumé, bien que Bungie soit à l'écoute des demandes de la communauté, il n'y a aucune possibilité pour jouer en duo et affronter d'autres duos. Il faudra soit jouer avec un inconnu, soit affronter des trios. Mais Bungie devrait rectifier le tir assez vite.
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