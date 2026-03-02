Marathon : Bungie pourrait revoir sa copie sur un point crucial avant la sortie

Après le Server Slam de Marathon, qui a permis à Bungie de récolter de nombreuses informations, le studio répond aux nombreuses critiques concernant le matchmaking, l'interface et l'équilibrage, promettant des ajustements rapides alors que la sortie du jeu approche à grands pas.
Le Server Slam de Marathon
se termine dans quelques heures. Si l'événement a permis de stresser les serveurs, il a surtout mis en lumière les attentes pressantes de la communauté
. Bungie, fidèle à sa réputation, a publié un récapitulatif du week-end, confirmant avoir « entendu
» les nombreuses requêtes, notamment celle concernant l'ajout d'une file d'attente dédiée aux duos.
Le mode Duo, une nécessité pour les tireurs d'extraction
Actuellement, Marathon impose une structure rigide, c'est soit en solo, soit en trio
. Cette limitation a laissé sur le carreau de nombreux binômes, forcés de se séparer ou d'accueillir un troisième joueur inconnu, brisant souvent la dynamique tactique essentielle au genre. Bungie a reconnu le problème, admettant que les joueurs réclament cette flexibilité. Il est intéressant de noter que ce souci n'est pas isolé puisque ARC Raiders
, un autre poids lourd du genre extraction shooter, a fait face à des demandes similaires, et Embark studio a très vite ajouté un matchmaking permettant de jouer à deux
.
Pour les développeurs, l'enjeu est de taille, celui de ne pas diviser la base de joueurs tout en offrant le confort de jeu attendu par les équipes de deux.
Un équilibrage impitoyable et une technique à peaufiner
Au-delà du matchmaking, le cœur du gameplay est sous le feu des projecteurs
. Le time-to-kill, jugé extrêmement rapide par certains, est en cours d'examen. Si une partie des joueurs apprécie la létalité immédiate des affrontements, Bungie envisage d'ajuster la densité des joueurs sur les cartes plutôt que de simplement augmenter les points de vie
, afin de modérer le rythme des rencontres. De plus, l'économie des consommables médicaux et des munitions, qui fondent comme neige au soleil, sera revue pour éviter que les joueurs ne se retrouvent démunis trop rapidement.
Sur le plan technique, les joueurs consoles ont obtenu gain de cause concernant la possibilité de désassigner complètement certaines touches, une fonctionnalité étrangement absente jusqu'ici. L'interface utilisateur et le HUD, sources de confusion majeure durant le test, subiront également un lifting avant le lancement. Enfin, des correctifs de performance pour la version PC sont promis pour soulager les configurations ayant souffert durant le week-end
.
Malgré ces chantiers ouverts et une réception critique parfois mitigée, certains doutent encore de la direction prise par le studio, les chiffres ne mentent pas. Suite à ce Server Slam, Marathon a bondi à la troisième place des meilleures ventes sur Steam
. Il devance son rival direct, ARC Raiders, et talonne des géants comme Counter-Strike 2
. Une performance commerciale qui prouve que l'attente autour du retour de Bungie est immense, reste maintenant à transformer l'essai lors de la sortie, le 5 mars, sur PC, PS5 et Xbox Series.
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