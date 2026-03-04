Marathon est-il cross-play et cross-progression ?

Si vous vous demandez si Marathon propose les fonctionnalités cross-play et cross-progression, sachez que nous vous apportons la réponse.

Marathon est-il cross-play ?

À lire également Marathon est-il dans le Game Pass ?













Marathon est-il cross-progression ?

Le nouveau titre de Bungie (connu pour Destiny et Halo),, est, comme vous le savez probablement déjà, un jeu de tir et d'extraction multijoueur. D'ailleurs, plusieurs personnes au sein de la communauté s'interrogent à son sujet et se demandent ainsiAvant tout, rappelons quepermet aux joueurs et aux joueuses, venant de différentes plateformes, de profiter ensemble d'un jeu. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté la réclame. Cette fonctionnalité devient, d'ailleurs, de plus en plus présente sur les jeux disposant d'un aspect multijoueur. Pour vous citer quelques exemples de titres, nous pouvons convoquer l'exemple de Fortnite, Rocket League ou encore les divers opus Call of Duty.Dans le cas du nouveau jeu de Bungie, sachez que. Dès lors, les joueurs et les joueuses étant sur PC peuvent jouer avec des personnes étant sur PS5 et Xbox Series. Et inversement. Cette nouvelle ravira très certainement la communauté, et plus précisément celles et ceux qui comptent découvrir le titre avec leur(s) ami(s).Pour ce qui est de, là encore une fonctionnalité importante pour la plupart des jeux et surtout pour la communauté, Bungie a partagé une bonne nouvelle. Effectivement, d'après les derniers détails connus,. De ce fait, il est possible de récupérer sa progression d'une plateforme à une autre. Cela exige, toutefois, d'avoir lié sa plateforme à son compte Bungie, d'après les informations partagées par le studio de développement en charge.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible depuis le 5 mars 2026 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.