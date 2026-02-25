Marathon dévoile une cinématique pour le Rook

Bungie accélère la cadence avant la sortie de Marathon. Après le Destroyer et le Voleur, le studio met en lumière le Rook, une classe pensée pour les opportunistes. Découvrez comment ce pillard furtif pourrait bien devenir le cauchemar des joueurs agressifs.
Alors que le lancement de Marathon
approche à grands pas, Bungie continue de présenter les différentes facettes de son extraction shooter
. Cette fois, l'attention se porte sur le Rook
, un Runner Shell qui s'annonce aussi fragile qu'indispensable pour les amateurs de loot. Contrairement aux classes lourdes présentées précédemment, le Rook n'est pas là pour dominer le champ de bataille par la force brute, mais par la ruse et l'opportunisme
.
Un charognard prêt à tout pour survivre
La nouvelle bande-annonce cinématique capture parfaitement l'essence de ce personnage ambigu. On y découvre un Rook observant patiemment les restes fumants d'une escouade décimée dans l'eau. Telle une ombre, il descend pour piller les cadavres, espérant récupérer de l'équipement sans tirer une seule balle. La situation dégénère rapidement lorsqu'un Destroyer, laissé pour mort, se réveille soudainement. Le Rook n'a d'autre choix que de l'achever, alertant au passage les ennemis avant de prendre la fuite.
Cette séquence illustre la philosophie de cette classe, le pillage avant tout
. C'est le choix idéal pour ceux qui préfèrent éviter l'affrontement direct et maximiser leurs gains. Bungie précise d'ailleurs la proposition de valeur unique de ce personnage, « l'attrait principal du Rook est de se lancer dans la partie sans risquer son propre butin précieux.
»
Il s'agit effectivement d'un personnage avec un « arsenal gratuit », jouable uniquement en solo
. Parfait pour se refaire après avoir tout perdu, ou tenter de piéger les équipes adverses, pour repartir avec leur butin.
Le gameplay furtif à l'honneur
Au-delà de la cinématique, les mécaniques du Rook promettent de diversifier les stratégies en jeu
. Capable de se camoufler parmi les soldats ennemis, il est conçu pour l'évasion et la récupération de ressources en milieu hostile. Les joueurs pourront ainsi naviguer sur la carte, piller les zones dangereuses et s'extraire sans jamais engager le combat contre d'autres joueurs, à moins d'y être forcés par les circonstances. C'est une approche « risque zéro
» qui contraste avec la haute tension habituelle du genre.
D'ailleurs, les curieux n'auront pas à attendre longtemps pour tester cette approche sournoise. Le Server Slam est prévu du 26 février au 2 mars, offrant une dernière occasion de s'entraîner avant la sortie officielle. Marathon sera ensuite disponible dès le 5 mars sur PS5, Xbox Series et PC. Déjà disponible en précommande
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