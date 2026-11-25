Bungie s'apprête à déployer Symbiosis, une mise à jour majeure pour Marathon. Attendue pour le 8 décembre, elle introduira des modes PvE et une nouvelle classe nommée Bishop, un robot samouraï ultra-rapide qui promet de dynamiser l'expérience de ce jeu de tir.

La tension monte à l'approche du 8 décembre, date à laquelle Bungie déploiera la très attendue mise à jour Symbiosis pour Marathon, mise en avant depuis quelques semaines. Après un lancement perçu comme difficile, le studio américain joue gros et promet une refonte en profondeur de son jeu de tir d'extraction. Si l'ajout de modes inédits attire l'attention, c'est surtout la présentation détaillée de la nouvelle classe, baptisée Bishop, qui enflamme la communauté.

Le Bishop, un prédateur mécanique impitoyable

À travers une bande-annonce cinématique percutante diffusée sur les réseaux sociaux, Bungie a dévoilé le potentiel destructeur de cette nouvelle classe. Le Bishop se présente comme un robot samouraï d'un rouge éclatant, conçu pour frapper vite et fort. La description officielle du studio est d'ailleurs sans équivoque.

Cadre Bishop // Chasseur tueur. Frappez vite, frappez bien.

Bungie avait précédemment décrit ce cadre comme un robot maniant la lame de manière chirurgicale, et les images confirment cette ambition. Le Bishop est équipé de propulseurs intégrés dans les mollets et d'une épée à plasma rétractable logée dans son bras. Cette combinaison lui offre une mobilité exceptionnelle, lui permettant de fondre sur ses adversaires à une vitesse fulgurante.

La vidéo illustre parfaitement cette dynamique mortelle. On y voit le Bishop décimer un groupe de joueurs avec une précision glaçante, utilisant des couteaux de piratage à lancer pour neutraliser les systèmes ennemis avant de porter le coup de grâce grâce à une technique de fente rappelant les grands films de samouraïs.

Symbiosis, la refonte de la dernière chance ?

Si le Bishop apporte une dose d'adrénaline indéniable, la mise à jour Symbiosis représente un enjeu bien plus vaste pour Bungie. L'objectif est de revitaliser Marathon en rendant son expérience globale plus accessible et attrayante. Pour y parvenir, les développeurs ont décidé de s'éloigner du modèle exclusivement compétitif pour intégrer des mécaniques qui ont fait le succès de leurs précédentes productions.













L'influence de Destiny, franchise importante de Bungie, se fait largement ressentir dans cette refonte. Marathon va ainsi accueillir Limbo, un espace social inédit où les joueurs pourront se retrouver, tester leurs armes sur un stand de tir et s'affronter lors de duels sans enjeu majeur. Plus important encore, le jeu s'ouvre enfin au PvE avec le mode Expédition, une expérience de type roguelite qui permettra aux joueurs de s'engager dans l'univers du jeu sans subir la pression des affrontements contre d'autres humains.

Un mode Match à mort par équipe, opposant deux escouades de trois joueurs dans des parties rapides, fera également son apparition en version bêta. Pour couronner le tout et attirer un nouveau public, Marathon sera jouable gratuitement du 8 au 15 décembre. Une semaine cruciale qui déterminera si les efforts de Bungie suffiront à relancer durablement la machine.

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