Marathon : Des images en fuite révèlent de nouvelles mécaniques et des graphismes améliorés

Après le report, Bungie travaille sur l'amélioration pour tenter de séduire les joueurs malgré tout. Une fuite montre les hypothétiques changements que les développeurs vont apporter à Marathon.
Bungie continue les phases de tests alpha pour son prochain FPS PvPvE Marathon
, malgré une période marquée par les polémiques et surtout le report à une date inconnue
. Aujourd'hui, des images en fuite sur les réseaux sociaux nous donnent un aperçu inédit des améliorations visuelles et des nouvelles mécaniques du jeu.
Des captures inédites issues d'une fuite inattendue
D'après Forbes
, des captures d'écran provenant d'un testeur ayant échappé à la signature d'un accord de confidentialité (NDA) ont été brièvement partagées sur X (ex-Twitter) par l'utilisateur Rocksiza
. Ces visuels ont rapidement été retirés à la demande de Bungie, mais leur contenu a déjà permis d'obtenir des détails précieux sur l'état actuel du jeu.
Des graphismes sensiblement améliorés
Parmi les révélations, l'amélioration notable de la qualité visuelle
ressort immédiatement. Les captures divulguées montrent des environnements extérieurs nettement plus aboutis grâce à une gestion plus précise de l'éclairage et une densité d'éléments accrue. Une image particulièrement frappante montre un personnage mort entouré de flaques de sang bleuté, preuve supplémentaire de l'identité visuelle forte du jeu.
De nouvelles mécaniques de gameplay prometteuses
Plusieurs nouveautés intéressantes ont également été dévoilées :
- Une nouvelle arme : le fusil sniper V99
- Le V99 Channel Rifle, décrit comme offrant une prise en main similaire au sniper de Team Fortress 2, promet d'ajouter de la précision et de la profondeur stratégique aux affrontements à longue distance.
- Un drone médical inédit
- Les captures ont aussi permis d'identifier une nouvelle capacité médicale similaire à celle de Lifeline d'Apex Legends : un drone capable de distribuer des kits médicaux sur le champ de bataille, renforçant ainsi le rôle de soutien au sein des équipes.
- Une interface utilisateur améliorée
- Des améliorations notables au niveau de l'interface ont été signalées, avec des légendes plus claires sur les cartes et de nouveaux icônes facilitant l'échange de matériaux sur le marché noir. Les temps de réapparition des joueurs semblent aussi avoir été rallongés pour intensifier la tension lors des combats.
Une sortie retardée pour perfectionner le jeu
Initialement prévu pour le 23 septembre
, Marathon a récemment été repoussé sans nouvelle date précise. Bungie souhaite en effet prendre en compte les retours des joueurs des phases alpha pour apporter davantage de dynamisme aux combats et introduire de nouveaux types de butins ainsi que des événements dynamiques.
Malgré une atmosphère interne parfois décrite comme tendue suite aux controverses récentes concernant l'utilisation non autorisée d'œuvres artistiques, Bungie semble déterminé à peaufiner son titre pour répondre aux attentes élevées de sa communauté
.
Marathon sortira sur PC, PS5 et Xbox Series
. Avec ces récentes fuites, l'attente monte d'un cran bien que la communauté reste prudente, compte tenu du contexte. Nous devrions en apprendre plus sur les changements dans les semaines à venir, avec potentiellement une nouvelle date de sortie.
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