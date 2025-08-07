Marathon de Bungie sortira bien avant mars 2026 selon Sony, malgré les doutes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 août 2025 à 16h59
Malgré une réception tiède et une polémique sur le plagiat, Marathon reste dans les plans de Sony. Le FPS de Bungie est toujours prévu d'ici mars 2026.
Marathon de Bungie sortira bien avant mars 2026 selon Sony, malgré les doutes
Lancé comme un projet phare dans la nouvelle ère multijoueur de Bungie, Marathon a traversé une phase de turbulences. Révélé en grande pompe mais accueilli froidement par la communauté lors de l'alpha, le titre a vu sa sortie repoussée et son avenir remis en question. Pourtant, à en croire Sony, le jeu reste bel et bien prévu pour la fin de l'année fiscale en cours.

Une confirmation discrète mais ferme de la part de Sony

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C'est lors de son dernier rapport financier que Sony a réaffirmé la sortie de Marathon d'ici le 31 mars 2026. La question venait d'un investisseur curieux du sort du jeu, notamment suite aux nombreuses inquiétudes sur son développement et les rumeurs d'une possible annulation. Lin Tao, directeur financier de Sony, a tenu à dissiper les doutes :
Nous sommes en train de corriger les problèmes. Nous croyons que ce lancement aura lieu. Et si jamais il devait être annulé, il nous faudrait alors réviser sa valorisation. Mais à ce stade, cela n'est pas envisagé.
Pour l'heure donc, Bungie et Sony restent malgré tout confiants et l'annulation pourrait être bénéfique. Elle a même le devoir de l'être, pour éviter au titre de connaître le même sort que Concord, jeu de Firewalk Studios, qui a été un flop total pour Sony.

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Un développement compliqué et des critiques précoces

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Depuis sa première présentation, Marathon peine à convaincre. Le gameplay asymétrique et l'approche PvP inspirée des looter-shooters ont été fraîchement accueillis lors de l'Alpha. Des retours jugés décevants par Bungie, mais qui ont été pris en compte par les développeurs. Le studio a indiqué que les retours des joueurs ont permis de recentrer l'expérience sur ce qui fait la force du jeu :
L'Alpha test nous a permis de calibrer le jeu pour en faire une expérience unique, centrée sur la survie sous pression, le mystère et le lore à chaque coin de rue, des défis de fin de jeu dignes de raids, et un gameplay FPS à la Bungie. Nous utilisons ce temps pour permettre à l'équipe de créer une expérience intense et exigeante.

Une affaire de plagiat qui a terni l'image du projet

Autre épine dans le pied du studio : une grave accusation de plagiat ciblant un concept art officiel. Bungie a dû répondre publiquement à cette polémique, ajoutant une pression supplémentaire sur un projet déjà fragile. L'image a donc été très largement entachée, et les développeurs vont devoir être irréprochables pour séduire les joueurs à mesure que la sortie approche.

Miniature vidéo

Rappelons qu'aucune nouvelle date n'a été partagée, mais que Marathon est donc prévue pour arriver avant le 31 mars 2026.
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Corentin Rimbert (Corentin)

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