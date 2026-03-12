Marathon : Date de sortie et détails sur Cryo Archive

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 mars 2026 à 12h14
Marathon accueillera prochainement une nouvelle carte, nommée Cryo Archive. Retour ce que nous savons et quand est-ce qu'elle sortira.
Marathon : Date de sortie et détails sur Cryo Archive
Depuis son lancement, Marathon propose trois zones distinctes, à savoir Périmètre, Dire Marsh et Avant-poste. Chacune de ces cartes a su faire monter la pression avec des menaces environnementales croissantes et des forces de l'UESC toujours plus agressives. Mais le véritable défi est sur le point de commencer avec l'arrivée de la quatrième carte, la plus périlleuse à ce jour, Cryo Archive. Voici tout ce que nous savons sur sa sortie et son contenu.

Quelle est la date de sortie de Cryo Archive ?

À l'heure actuelle, Bungie n'a pas encore communiqué de date de sortie précise pour Cryo Archive. Cependant, si l'on se réfère à la feuille de route de la Saison 1, la carte devrait être déployée en même temps que le mode Classé, prévu pour la seconde moitié du mois de mars 2026. Le lancement de cette carte est étroitement lié à la résolution de l'ARG (jeu en réalité alternée) en cours.

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La communauté a déjà franchi plusieurs étapes, notamment en reliant les terminaux des trois zones actuelles pour stabiliser les caméras à bord de l'UESC Marathon. Pour suivre l'évolution de l'énigme et anticiper l'ouverture de la zone, il est conseillé de surveiller :
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À quoi s'éteindre dans la zone Cryo Archive ?

Cryo Archive est présentée comme la carte endgame par excellence. C'est l'environnement le plus hostile du jeu, combinant une présence massive de l'UESC et des affrontements ultra-tendus entre Runners, tout en pouvant récupérer un loot particulièrement précieux pour celles et ceux qui arrivent à s'extraire. Voici les spécificités qui attendent les joueurs :
  • Mécaniques de Raid : Inspirées de l'expertise de Bungie sur Destiny 2, ces mécaniques seront plus complexes que celles vues sur Avant-poste.
  • Le système de Voûtes : La carte propose sept chambres fortes gelées à déverrouiller via des énigmes. Chaque voûte est plus difficile que la précédente, mais offre un butin proportionnellement plus rare.
  • Révélations sur le Lore : La voûte finale cache les secrets les plus sombres de l'UESC Marathon. Bungie a déjà teasé la présence des S'pht Compilers, les entités cybernétiques de la série originale, mais une menace plus grande encore pourrait y être enfermée.
En bref, lorsque Cryo Archive arrivera, les joueurs de Marathon pourront profiter d'une expérience plus intenses, mais aussi de nouveaux défis avec les puzzles. Tout en faisant avancer l'histoire, pour celles et ceux intéressés par cette partie.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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