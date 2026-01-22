Marathon condamné à échouer dans un marché du jeu-service en perte de vitesse ?

Marathon est un FPS d'extraction multijoueur développé par Bungie sorti le 5 mars 2026 sur PC et consoles. Les joueurs incarnent des mercenaires cybernétiques appelés Coureurs, envoyés sur la planète Tau Ceti IV pour récupérer des ressources et survivre à des expéditions dangereuses. Entre affrontements tactiques, exploration et butin à extraire, chaque mission devient un pari risqué.