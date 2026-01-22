Marathon condamné à échouer dans un marché du jeu-service en perte de vitesse ?

S'il sera lancé dans quelques semaines, le succès de Marathon est encore loin d'être garanti. Même si certains joueurs sont impatients de le découvrir, le titre appartient à un genre qui perd de plus en plus d'intérêt aux yeux du public.
Ce début d'année 2026 voit arriver deux nouveaux jeux-service : Highguard
(disponible à partir du 26 janvier prochain) et Marathon
, titre de Bungie prévu pour le début du mois de mars. S'ils proposent deux univers visuels très différents, les deux jeux sont des FPS proposant des affrontements contre d'autres joueurs.
Cependant, certains se montrent très sceptiques quant au succès de ces deux nouveaux projets, notamment car le marché du jeu-service n'est plus aussi plébiscité
.
Le marché du jeu service : un secteur qui a enregistré en 2025 des pertes records de connexions quotidiennes
Le média The Gamer a partagé le 21 janvier
dernier des chiffres étonnants concernant le nombre d'utilisateurs Steam connectés sur des jeux-service. Les données se concentrent principalement sur les titres uniquement sortis en 2025
et non sur les grandes locomotives du secteur comme Fortnite, Roblox, Genshin Impact ou Diablo IV.
Or, le rapport indique que 11 des 19 jeux-service lancés l'année dernière ont perdu plus de 90 % de leur nombre total de joueurs,
d'après SteamDB. Parmi eux, on retrouve Splitgate 2 (qui est passé de 25 785 à 1 479 joueurs), FragPunk (qui a vu son nombre de connexions quotidiennes moyennes passer de 113 946 à 2 248) ou encore Skate (de 134 901 à 6 193).
Mais le phénomène touche également de grands noms, à l'image de la chute massive du nombre de joueurs qu'a connue Battlefield 6.
D'autres facteurs qui pourraient nuire au succès de Marathon et d'Highguard
Bien entendu, quelques exceptions sont à noter, comme ARC Raiders et Wuthering Waves
, qui continuent de conserver une communauté active constante. Cependant, Marathon et Highguard sont deux FPS, un type de jeu très répandu sur le secteur des jeux-service.
N'étant pas encore disponibles, les deux titres ne sont pas « techniquement » voués à l'échec. Ils peuvent séduire une grande communauté (surtout dans les jours suivant le lancement) et créer une base de joueurs réguliers si le contenu ajouté séduit. Mais d'autres facteurs peuvent faire pencher la balance. Entre autres, les internautes comparent Highguard à un « Concord 2.0 » et la pression exercée par Sony sur tous les jeux-service depuis le succès d'Helldivers 2
.
Mais pour savoir si le succès sera au rendez-vous, il faut maintenant attendre les débuts de ces deux titres. D'ailleurs, avez-vous hâte de jouer à Marathon ? Partagez votre avis dans les commentaires juste en dessous.
commentaire (0)