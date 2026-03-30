Malgré le faible intérêt pour Marathon, Bungie prévoit des années de contenu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 mars 2026 à 15h26
Malgré un lancement mitigé et des chiffres de vente en deçà des attentes, Bungie refuse de baisser les bras. Le studio américain promet un soutien sur de nombreuses années pour Marathon, misant sur une excellente rétention des joueurs et des optimisations régulières pour imposer son nouveau jeu de tir.
Malgré le faible intérêt pour Marathon, Bungie prévoit des années de contenu
Disponible depuis quelques semaines sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, Marathon n'a pas provoqué le séisme commercial espéré par ses créateurs. Avec des estimations tournant autour de 1,2 million d'exemplaires écoulés, dont une écrasante majorité sur ordinateur, le titre réalise un démarrage plutôt tiède pour une production de cette envergure. Cependant, les développeurs de Bungie ne cèdent pas à la panique. Si l'afflux massif de curieux fait défaut, la rétention des joueurs actuels s'avère excellente. Ceux qui ont franchi le pas semblent totalement investis dans cette nouvelle proposition multijoueur. Face aux inquiétudes légitimes concernant la pérennité du projet à une époque où les jeux service ferment rapidement leurs portes, le studio américain a pris la parole pour clarifier ses intentions.

Un engagement ferme sur le long terme

Le message officiel est clair et se veut rassurant. Bungie refuse d'abandonner son nouveau bébé et prévoit de l'accompagner sur la durée. Dans un récent billet de blog détaillant les recommandations pour atteindre les 120 images par seconde sur PC, l'équipe de développement a réaffirmé sa vision. Le studio perçoit ce jeu de tir comme un investissement au long cours, une philosophie qui rappelle fortement les débuts complexes de Destiny. Ce dernier avait en effet construit son immense succès au fil des mises à jour, des extensions et des ajustements réguliers, bien après sa sortie initiale.

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Des améliorations techniques progressives

Marathon marque une étape technologique importante pour Bungie puisqu'il s'agit de leur premier titre exploitant DirectX 12. Conscient des attentes de la communauté PC, qui représente actuellement près de 70 % des ventes, le studio promet un suivi technique rigoureux. Les créateurs expliquent avoir déjà identifié plusieurs pistes pour optimiser les performances, notamment au niveau du processeur. Plutôt que de faire patienter les joueurs avec des mises à jour massives et espacées, la stratégie actuelle consiste à déployer des correctifs mineurs dès qu'ils sont prêts, tout en préparant des chantiers techniques plus vastes pour l'avenir.
Bien que nous soyons très fiers du travail accompli sur l'aspect général du jeu depuis l'alpha, nous nous inscrivons dans une perspective de long terme avec Marathon. Nous avons hâte de proposer des améliorations constantes à tous les aspects du jeu pendant de nombreuses années. Merci de nous accompagner dans cette aventure.

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Il n'y a plus qu'à espérer que les changements à venir, et les divers ajouts permettent de faire revenir certains joueurs, tout en attirant les curieux. Dans tous les cas Marathon est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. D'ailleurs, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une réduction sur les plateformes suivantes :
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Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

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Rapace37 (invité) Le 02/04/2026 à 08:55

Très bon jeux pour ma part un pti hic la visée en manette pas top merci pour le boulot fourni

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Daerovius (invité) Le 31/03/2026 à 16:39

"Concord" et "Highguard" avaient, eux aussi, "des années de contenu" prévus... Et tout le monde sait ce qu'ils sont devenus