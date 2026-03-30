Malgré le faible intérêt pour Marathon, Bungie prévoit des années de contenu



le 30 mars 2026 à 15h26 Publié par Corentin Rimbert le 30 mars 2026 à 15h26

Malgré un lancement mitigé et des chiffres de vente en deçà des attentes, Bungie refuse de baisser les bras. Le studio américain promet un soutien sur de nombreuses années pour Marathon, misant sur une excellente rétention des joueurs et des optimisations régulières pour imposer son nouveau jeu de tir.