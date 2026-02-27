Marathon bloque le nom de son rival dans le chat

La guerre des extraction shooters est déclarée. Alors que Marathon lance sa phase de test, les joueurs ont découvert une censure surprenante dans le chat du jeu, visant directement son principal concurrent. Une pratique qui a rapidement enflammé la communauté avant d'être corrigée en douce par Bungie.
L'industrie du jeu vidéo nous offre parfois des moments de rivalité aussi mesquins que fascinants. Alors que Bungie a lancé hier soir le Server Slam, une phase de test ouverte avant la sortie de Marathon, les joueurs ont rapidement décelé une anomalie curieuse
. Ce n'était pas un bug graphique ni un problème de connexion, mais une restriction très spécifique dans le système de communication du jeu, il était impossible de mentionner le nom de son concurrent direct
.
Une censure ciblée qui ne passe pas inaperçue
L'affaire a éclaté sur les réseaux sociaux, notamment via le créateur de contenu Rooster et confirmé par des streamers de renom. En tentant d'écrire « ARC Raiders
» dans le chat textuel du jeu, le message était immédiatement transformé en une série de dièses (### #######) ou simplement barré, rendant la lecture impossible. Ce qui rend cette découverte particulièrement troublante, c'est la sélectivité du filtre.
En effet, comme le montrent plusieurs vidéos capturées en direct, les joueurs pouvaient discuter librement d'autres titres majeurs comme Fortnite, Apex Legends ou Escape From Tarkov. Seul le titre d'Embark Studios, qui s'annonce comme le rival le plus sérieux de Marathon sur le marché des extraction shooters
, subissait ce traitement. Une situation qui a immédiatement soulevé l'indignation d'une partie de la communauté, voyant là un manque de fair-play flagrant de la part du studio vétéran.
La réponse ambiguë de Bungie
Face à la montée de la polémique, la réaction de Bungie ne s'est pas fait attendre
, mais elle a manqué de transparence selon de nombreux observateurs. Au lieu de publier un communiqué expliquant un potentiel bug de filtre automatique, l'équipe de développement a simplement répondu à un utilisateur sur Twitter avec une capture d'écran montrant la phrase « ARC Raiders is awesome
» s'affichant correctement dans le chat.
Cette manœuvre a été perçue par beaucoup comme une tentative de nier le problème initial plutôt que de l'admettre. Le studio a corrigé le tir silencieusement tout en feignant que le problème n'a jamais existé.
Une étrange malédiction pour ARC Raiders
Il est intéressant de noter que ce n'est pas la première fois que le jeu d'Embark Studios subit ce genre de désagrément. En octobre 2025, lors de la bêta de Call of Duty: Black Ops 7
, un incident similaire s'était produit, transformant le nom du jeu en astérisques. À l'époque, Activision avait plaidé l'erreur involontaire. Embark Studios avait alors réagi avec humour sur les réseaux sociaux. Reste à voir si le studio suédois prendra la parole cette fois-ci pour commenter cette nouvelle censure chez son concurrent direct.
Quoi qu'il en soit, le lancement de ce Server Slam a connu le succès, et s'étendra jusqu'au 2 mars. Il faudra ensuite patienter trois petits jours, jusqu'au 5 mars, pour la sortie de Marathon sur PC, PS5 et Xbox Series. D'ailleurs, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose ARC Raiders
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