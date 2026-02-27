Marathon bloque le nom de son rival dans le chat



le 27 février 2026 à 11h59 Publié par Corentin Rimbert le 27 février 2026 à 11h59

La guerre des extraction shooters est déclarée. Alors que Marathon lance sa phase de test, les joueurs ont découvert une censure surprenante dans le chat du jeu, visant directement son principal concurrent. Une pratique qui a rapidement enflammé la communauté avant d'être corrigée en douce par Bungie.