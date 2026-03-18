Le mode classé de Marathon arrive, et dévoile ses détails

Bungie s'apprête à bouleverser l'expérience de survie sur Tau Ceti avec l'arrivée très attendue du mode compétitif dans Marathon. Cette nouveauté promet de tester les limites des joueurs à travers un système exigeant mêlant pillage, gestion des risques et affrontements sans pitié.
Bungie et ses équipes vont déployer les fondations compétitives de leur jeu de tir d'extraction. Le mode classé, actuellement en phase bêta pour la première saison, se présente comme l'épreuve ultime pour les survivants
. Il ne s'agit plus seulement de survivre, mais de prouver sa suprématie stratégique.
Le coup d'envoi du mode classé est imminent
La toute première occasion de plonger dans cette arène impitoyable aura lieu ce week-end, du 21 mars à 18 heures, heure du Pacifique, jusqu'au 24 mars à la même heure. Cette phase initiale se déroulera exclusivement sur la zone de la carte nommée Perimeter.
Pour espérer gravir les échelons, il faudra d'abord prouver sa valeur
. L'accès au mode compétitif requiert d'avoir atteint le niveau 25. De plus, le système introduit une mécanique de mise de départ obligatoire. Lors de ce premier week-end, seule la file à faibles enjeux sera disponible, exigeant un équipement d'une valeur minimale de 3 000 crédits et un Holotag de rang Bronze
.
Le fonctionnement complexe des Holotags
Le cœur du système compétitif repose sur les Holotags. Cet objet, indispensable dans le sac à dos du joueur, détermine l'objectif de score de l'escouade et la pénalité en cas de défaite.
Le mode classé est conçu pour tester tout ce que vous avez appris, y compris le pillage, le succès en combat et la prise de risque stratégique.
Une progression basée sur le risque et la récompense
L'objectif principal est d'accumuler de la valeur grâce au butin pour atteindre le score fixé par les Holotags de l'équipe
. Une fois ce palier atteint, l'extraction devient vitale pour engranger des points de classement. Si l'équipe échoue et meurt, elle subit une perte de points proportionnelle à la valeur de ses Holotags.
Le système de progression s'articule autour de six rangs distincts, allant de Bronze à Pinnacle, chacun divisé en trois paliers. La taille de l'escouade n'influence pas le matchmaking, ce qui signifie que les joueurs solitaires pourront se retrouver face à des équipes complètes
. Une approche qui renforce l'aspect punitif et exigeant de cette nouvelle expérience. Il est possible que ce mode arrive en duo, si celui-ci trouve ses marques dans Marathon
.
Il est également possible de dépasser ce plafond de score en récupérant les Holotags des adversaires vaincus ou en collectant des puces spécifiques lors d'événements en jeu. Cette mécanique pousse les joueurs à évaluer constamment s'ils doivent sécuriser leurs acquis ou risquer de tout perdre pour maximiser leurs gains. À la fin de la saison, des récompenses exclusives seront distribuées en fonction du plus haut rang atteint
.
Rendez-vous le 21 mars, pour avoir un premier aperçu de ce que nous proposera le mode classé de Marathon.
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