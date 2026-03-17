Le mode duo très attendu débarque enfin dans Marathon

Bungie répond enfin à la demande de la communauté en intégrant un mode duo expérimental dans Marathon. Prévue pour le 18 mars sur la carte Périmètre, cette nouveauté temporaire permettra aux joueurs d'explorer le jeu à deux, bouleversant ainsi la formule classique en escouade de trois.

Une annonce inattendue de la part des développeurs

Nous sortons un peu des sentiers battus. Nous avons une fonctionnalité expérimentale en développement que nous voulons tester et nous aimerions que vous nous aidiez.

Alright everyone we're going a bit rogue here. We have a bit of an experimental feature that's in development we want to test and we'd love for you to help. As of Wednesday morning 3/18 at 10am PT, we'll be enabling a limited time duos queue on Perimeter only to test how the game… — Ziegler (@Ziegler_Dev) March 16, 2026

Un impact profond sur le gameplay et l'équilibrage

Il ne s'agira probablement pas de l'implémentation finale de l'apparence et du déroulement dans le jeu, mais pour l'instant, c'était le moyen le plus simple pour nous de vous le faire parvenir pour nous aider à tester.













Les développeurs ont décidé de répondre à la demande des joueurs deen annonçant l'arrivée imminente d'un mode duo. Très réclamée par la communauté depuis les premiers tests publics,. L'objectif est clair, évaluer l'impact de cette configuration inédite sur l'écosystème global du jeu de tir et ajuster l'expérience en conséquence.Le directeur du jeu, Joe Ziegler, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour partager cette nouvelle qui ravira ceux qui peinent à réunir une escouade complète. Historiquement,. Le mode solo n'a d'ailleurs été ajouté que très tardivement dans le cycle de développement, ce qui explique en partie les déséquilibres ressentis lors du lancement. L'intégration d'un mode pour deux joueurs marque donc un tournant majeur dans la philosophie du titre.Cette déclaration souligne la volonté de Bungie. Le test débutera le mercredi 18 mars et se concentrera uniquement sur la carte Périmètre. Pour y participer, les joueurs devront impérativement inviter un ami au préalable, car aucun système de recherche de groupe automatique ne sera proposé pour cette phase d'essai. Les équipes ainsi formées n'affronteront que d'autres binômes, garantissant une certaine équité lors des affrontements.L'introduction de ce format soulève de nombreuses questions quant à la dynamique des parties. Modifier la taille des escouades influence directement la manière dont les joueurs se déplacent et interagissent avec l'environnement., ou si des ajustements majeurs seront nécessaires pour maintenir un rythme captivant.L'autre enjeu majeur concerne les temps d'attente. Le système de recherche de parties de Marathon est déjà divisé en plusieurs files distinctes, permettant aux joueurs solitaires ou en groupe de choisir leur terrain de jeu parmi quatre cartes. L'ajout d'une file supplémentaire dédiée aux duos pourrait fragmenter davantage la base de joueurs et rallonger les délais avant de trouver une partie.Prévue pour durer environ deux semaines,. Si les résultats s'avèrent concluants, le studio espère pérenniser cette option à l'avenir, ce qui pourrait être un vrai plus pour fidéliser les joueurs de Marathon sur le long terme.