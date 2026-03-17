Le mode duo très attendu débarque enfin dans Marathon

Bungie répond enfin à la demande de la communauté en intégrant un mode duo expérimental dans Marathon. Prévue pour le 18 mars sur la carte Périmètre, cette nouveauté temporaire permettra aux joueurs d'explorer le jeu à deux, bouleversant ainsi la formule classique en escouade de trois.
Les développeurs ont décidé de répondre à la demande des joueurs de Marathon
en annonçant l'arrivée imminente d'un mode duo. Très réclamée par la communauté depuis les premiers tests publics, cette option s'apprête à faire ses débuts sous une forme expérimentale
. L'objectif est clair, évaluer l'impact de cette configuration inédite sur l'écosystème global du jeu de tir et ajuster l'expérience en conséquence.
Une annonce inattendue de la part des développeurs
Le directeur du jeu, Joe Ziegler, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour partager cette nouvelle qui ravira ceux qui peinent à réunir une escouade complète. Historiquement, la vision du studio se concentrait exclusivement sur des affrontements en équipes de trois
. Le mode solo n'a d'ailleurs été ajouté que très tardivement dans le cycle de développement, ce qui explique en partie les déséquilibres ressentis lors du lancement. L'intégration d'un mode pour deux joueurs marque donc un tournant majeur dans la philosophie du titre.
Nous sortons un peu des sentiers battus. Nous avons une fonctionnalité expérimentale en développement que nous voulons tester et nous aimerions que vous nous aidiez.
Cette déclaration souligne la volonté de Bungie d'impliquer activement la communauté dans l'évolution de Marathon
. Le test débutera le mercredi 18 mars et se concentrera uniquement sur la carte Périmètre. Pour y participer, les joueurs devront impérativement inviter un ami au préalable, car aucun système de recherche de groupe automatique ne sera proposé pour cette phase d'essai. Les équipes ainsi formées n'affronteront que d'autres binômes, garantissant une certaine équité lors des affrontements.
Un impact profond sur le gameplay et l'équilibrage
L'introduction de ce format soulève de nombreuses questions quant à la dynamique des parties. Modifier la taille des escouades influence directement la manière dont les joueurs se déplacent et interagissent avec l'environnement. Les développeurs devront surveiller de près si la densité du butin et la répartition des ressources restent adaptées à des groupes plus restreints
, ou si des ajustements majeurs seront nécessaires pour maintenir un rythme captivant.
Il ne s'agira probablement pas de l'implémentation finale de l'apparence et du déroulement dans le jeu, mais pour l'instant, c'était le moyen le plus simple pour nous de vous le faire parvenir pour nous aider à tester.
L'autre enjeu majeur concerne les temps d'attente. Le système de recherche de parties de Marathon est déjà divisé en plusieurs files distinctes, permettant aux joueurs solitaires ou en groupe de choisir leur terrain de jeu parmi quatre cartes. L'ajout d'une file supplémentaire dédiée aux duos pourrait fragmenter davantage la base de joueurs et rallonger les délais avant de trouver une partie. Ce paramètre sera sans doute scruté avec une immense attention par les équipes techniques de Bungie
.
Prévue pour durer environ deux semaines, cette expérimentation pourrait être écourtée ou prolongée en fonction des retours et des données récoltées
. Si les résultats s'avèrent concluants, le studio espère pérenniser cette option à l'avenir, ce qui pourrait être un vrai plus pour fidéliser les joueurs de Marathon sur le long terme.
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