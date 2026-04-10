Le budget colossal de Marathon dévoilé



le 10 avril 2026 à 16h13 Publié par Corentin Rimbert le 10 avril 2026 à 16h13

Le nouveau jeu de tir de Bungie, Marathon, aurait coûté plus de 200 millions de dollars à développer. Un budget colossal qui met une pression immense sur le studio, alors que le nombre de joueurs chute drastiquement et que les ventes peinent à convaincre sur la durée.