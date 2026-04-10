Le budget colossal de Marathon dévoilé

Le nouveau jeu de tir de Bungie, Marathon, aurait coûté plus de 200 millions de dollars à développer. Un budget colossal qui met une pression immense sur le studio, alors que le nombre de joueurs chute drastiquement et que les ventes peinent à convaincre sur la durée.
Marathon est-il déjà un échec ?
Il est bien évidemment trop tôt pour l'affirmer, d'autant plus que Bungie œuvre pour inverser la tendance et se montre relativement actif, mais son cycle de développement, ses reports et surtout sa sortie en demi-teinte, cumulé à un coût de développement qui semble exorbitant, pourraient ternir son avenir.
Un développement aux coûts astronomiques
Selon les informations initialement rapportées par le journaliste de Forbes Paul Tassi
, le budget de création de Marathon s'élève à plus de 200 millions de dollars
. Il est même tout à fait possible que cette somme dépasse les 250 millions. Il est essentiel de souligner que ce chiffre faramineux ne représente que le montant nécessaire pour concevoir le jeu de base, avant même sa sortie officielle
.
En effet, cette somme colossale ne prend absolument pas en compte les coûts associés au maintien d'un jeu service de cette envergure. L'entretien des serveurs, la maintenance régulière et la création de mises à jour de contenu représentent des dépenses supplémentaires massives. Bien que ce chiffre donne le vertige, il reste cohérent avec d'autres titres similaires du marché
.
À titre de comparaison, le jeu Concord disposait également d'un budget initial de 200 millions de dollars
, une somme qui n'a finalement pas suffi à couvrir l'intégralité des frais de développement, et qui a signé le premier échec de Sony. Dans ce contexte, voir un titre comme ARC Raiders
se développer pour moins de 100 millions de dollars fait figure de véritable anomalie dans l'industrie.
Une fuite massive des joueurs
Un mois après sa sortie, Marathon est loin de maintenir ses statistiques de lancement
. Sur Steam, le jeu est passé d'un pic de 88 337 utilisateurs connectés simultanément à seulement 26 913 joueurs au cours des dernières 24 heures. Une baisse drastique qui soulève de nombreuses interrogations sur la rétention de l'audience
.
Malgré cette hémorragie, Bungie a tenu à rassurer sa communauté en affirmant son engagement total envers le suivi du jeu.
Si Bungie s'engage à soutenir son projet sur la durée, la réalité économique pourrait dicter une toute autre marche à suivre
. Les ventes de Marathon restent relativement modestes pour une production de cette taille, avec seulement 1,2 million d'exemplaires écoulés au cours de ses trois premières semaines sur l'ensemble des plateformes, à savoir le PC, la PlayStation 5 et les consoles Xbox Series. Bien insuffisant pour couvrir les coûts de développement. Ce qui pourrait pousser Sony à stopper le projet, avant qu'il ait atteint son potentiel.
Le jeu n'est pas en danger de fermeture immédiate, loin de là, mais il doit impérativement cesser de perdre ses joueurs
et à les fidéliser, d'autant plus que les évaluations sur Steam sont très positives, signe que rien n'est perdu.
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