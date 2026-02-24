Enfin un jeu équitable ? Bungie sort l'artillerie lourde pour protéger les joueurs de Marathon

Bungie ne plaisante plus. À l'approche de la sortie de Marathon, le studio dévoile une infrastructure réseau robuste et une politique anti-triche intransigeante. Entre bannissements définitifs et serveurs autoritaires, les développeurs veulent garantir l'intégrité compétitive de leur prochain extraction shooter.
L'intégrité compétitive est le nerf de la guerre pour tout jeu de tir en ligne
, et Bungie semble l'avoir bien compris pour le retour de sa licence culte, Marathon
. Alors que les shooters sont souvent la cible privilégiée des développeurs de logiciels de triche, le studio américain a décidé de frapper fort, très fort. Fini le laxisme ou les avertissements temporaires, la politique de sécurité annoncée est draconienne
. Bungie a confirmé que toute infraction liée à la triche entraînera une exclusion immédiate et irrévocable.
Une tolérance zéro assumée
Contrairement à certains concurrents comme ARC Raiders
qui optent parfois pour une approche plus pédagogique ou progressive, Bungie ne fera pas de quartier
. L'objectif est de rassurer la communauté, si vous perdez votre équipement lors d'un raid, ce sera à la loyale, et non à cause d'un logiciel tiers.
Quiconque sera surpris en train de tricher ou de développer des codes de triche sera banni définitivement de Marathon pour toujours, sans seconde chance.
Bien entendu, le studio est conscient que la technologie n'est pas infaillible. Un système d'appel sera mis en place pour traiter les éventuels « problèmes de détection
» et éviter les faux positifs. Mais le message de la part du studio et on ne peut plus clair, la sécurité est une priorité absolue et le studio promet de surveiller le jeu en continu pour adapter ses défenses
.
Une infrastructure blindée contre le piratage
Au-delà des sanctions, c'est l'architecture même du jeu qui a été pensée pour décourager la triche. Bungie mise sur des serveurs dédiés « entièrement autoritaires
» pour le combat et le butin. C'est-à-dire que le serveur valide chaque action, rendant les modifications côté client beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre.
De plus, pour contrer les fameux wallhacks (qui permettent de voir à travers les murs) et les révélateurs de butin, le jeu intègre un système de « Brouillard de Guerre »
. Cette technologie limite les informations envoyées au client, votre jeu ne « sait » pas ce qui se trouve hors de votre champ de vision immédiat, rendant les outils de triche inopérants sur les longues distances
. Le tout est couplé au logiciel anti-triche BattlEye et à une pile de sécurité entièrement reconstruite.
Bungie a également travaillé sur la stabilité. De nouveaux systèmes réseaux permettront de garder une sensation de fluidité et de réactivité même en cas de perte de paquets. Une fonctionnalité cruciale pour un jeu où la mort signifie la perte de son inventaire. À ce titre, le studio a prévu le coup et si vous êtes déconnecté, vous pourrez rejoindre la partie en cours
, ce qui reste une excellente nouvelle. Et si la déconnexion vient d'une faute des serveurs de Bungie, votre équipement de départ vous sera restitué
.
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