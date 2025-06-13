Malgré une polémique artistique et des playtests controversés, Sony affirme que Marathon suscite « un fort intérêt initial »

Alors que la sortie du reboot de Marathon approche, Bungie et PlayStation traversent une période mouvementée. Entre une polémique publique autour d'éléments artistiques plagiés et des premiers playtests très mitigés, l'éditeur reste pourtant confiant, assurant que le FPS génère « un fort intérêt initial » chez les joueurs et qu'il sortira bien cette année.
Un optimisme surprenant chez PlayStation malgré les controverses
Lors d'une récente présentation
consacrée à sa stratégie gaming, Sony a mis en avant ses ambitions pour ses jeux en ligne « live-service »
. Le constructeur mentionne spécifiquement Marathon
, comparant ses débuts encourageants à ceux de l'autre titre maison, Helldivers 2
, qui rassemble déjà 3,6 millions de joueurs par mois.
Malgré ce discours optimiste, la situation actuelle de Marathon semble plus complexe, notamment en raison de récentes révélations embarrassantes.
Une polémique artistique qui met Bungie dans l'embarras
Le mois dernier, des testeurs ont remarqué que plusieurs designs graphiques présents dans la version alpha de Marathon étaient directement inspirés des créations de l'artiste indépendant Antireal,
et cela sans son autorisation. Bungie a rapidement réagi, promettant un audit complet des contenus visuels du jeu.
Lors d'un stream officiel, le directeur artistique Joe Cross avait tenu à clarifier la situation :
Nous avons découvert qu'un artiste ayant collaboré au début de la pré-production avait utilisé sans autorisation plusieurs éléments graphiques d'un designer indépendant. C'est une erreur inexcusable. Nous sommes engagés à 100 % dans un processus de vérification approfondi pour éviter que cela se reproduise.
Le studio aurait également contacté Antireal afin de résoudre directement le problème, sans que l'on connaisse pour l'instant l'issue de cette démarche.
Des playtests loin de faire l'unanimité
En plus de cette controverse artistique, les playtests réalisés ces dernières semaines ont été particulièrement partagés auprès des premiers joueurs
.
Certains testeurs pointent du doigt des choix de gameplay audacieux, mais clivants, qui pourraient compliquer le lancement du jeu. Cette situation génère des doutes légitimes sur la capacité du titre à convaincre durablement sa communauté.
Bungie en retrait médiatique, une sortie toujours prévue cette année
Depuis cette affaire, Bungie est resté très discret sur les réseaux sociaux. Le compte officiel de Marathon n'a plus communiqué publiquement depuis le live d'explications, laissant planer l'incertitude autour du projet. La campagne marketing pourrait même avoir été annulée, ou largement réduite
.
Par ailleurs, un récent rapport interne évoquait également un moral en baisse chez les équipes de développement, ajoutant une autre couche d'incertitude. Pourtant, Sony maintient fermement le calendrier initial : Marathon devrait sortir sur PC, PS5 et Xbox Series dès le 23 septembre prochain
, confirmant ainsi que malgré les turbulences, aucune annulation ni report ne semble à l'ordre du jour.
Un lancement sous haute tension
La sortie de Marathon risque donc d'être particulièrement scrutée. Les enjeux sont considérables pour Bungie, qui devra rassurer sa communauté, apaiser les inquiétudes soulevées par ces multiples controverses et surtout, proposer un jeu solide à même de séduire durablement les joueurs adeptes d'extraction-shooters
.
Seuls les semaines suivant la sortie permettront de vérifier si Marathon parviendra à transformer « ce fort intérêt initial
» évoqué par Sony en véritable succès public et critique. Réponse le 23 septembre.
commentaire (1)
Je trouve que graphiquement il est magnifique.
En revanche ce n'est que du PVP ( il me semble)et pour moi, c'est rédhibitoire.
Je suis tombé sur votre site par hasard et je dois dire que j' adore.