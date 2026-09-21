Bungie n'en « a pas fini » avec Destiny, et va implanter du contenu supprimé

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 septembre 2026 à 18h21
Bungie traverse une crise de confiance sans précédent. Dans une déclaration poignante, la nouvelle direction du studio admet ses erreurs passées et dévoile une feuille de route ambitieuse. Au programme : le retour du contenu supprimé de Destiny 2 et une évolution majeure pour Marathon, entre autres.
Bungie n'en « a pas fini » avec Destiny, et va implanter du contenu supprimé

Bungie a décidé de jouer la carte de la transparence absolue après plusieurs semaines de difficulté. Poria Torkan, directeur du studio, et Josh Deane, directeur général de Marathon, ont pris la parole pour dresser un bilan lucide de la situation actuelle de l'entreprise. Le constat est amer mais nécessaire. Les dirigeants reconnaissent que le studio a perdu de vue ses joueurs au cours des dernières années, entraînant des conséquences désastreuses, notamment la perte de talents précieux et d'une grande partie de la confiance de la communauté.

Un mea culpa public et des promesses d'avenir

La nouvelle équipe dirigeante ne cherche pas d'excuses. Elle assume pleinement les erreurs du passé et comprend la déception légitime des fans. Les mots sont forts et traduisent une volonté de changement radical dans la gestion des priorités. « Nous savons que la confiance doit être gagnée par la qualité de nos jeux, les décisions que nous prenons et la façon dont nous répondons présents pour nos joueurs. »

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Le studio affirme que de simples paroles ne suffiront pas et s'engage à prouver sa bonne foi par des actes concrets, en replaçant les joueurs au centre de chaque décision.

Le retour historique du contenu supprimé de Destiny 2

Destiny reste le pilier central de l'avenir de Bungie. Face à la mobilisation massive de la communauté lors de l'annonce de la fin des mises à jour de contenu pour Destiny 2, le studio a revu sa copie. Les développeurs promettent un retour aux sources pour retrouver l'essence même du jeu, c'est-à-dire le mystère, la découverte et la coopération.

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Pour y parvenir, Bungie annonce une mesure spectaculaire qui fera plaisir aux joueurs, avec le retour des campagnes, destinations et raids précédemment placés dans le coffre de contenu. Ces éléments seront à nouveau accessibles à tous les joueurs. Le studio annonce également que « notre aventure avec Destiny est loin d'être terminée », suggérant que la licence pourrait finalement revenir plus tard.

Un travail technique colossal

Ramener cet ancien contenu n'est pas une mince affaire. Les dirigeants précisent que les nombreuses mises à jour du moteur de jeu depuis l'extension Au-delà de la Lumière nécessitent de retravailler l'éclairage, les combats et les systèmes sous-jacents. Ce chantier prendra du temps, mais il est jugé indispensable pour garantir une expérience optimale et conforme aux standards actuels.

Marathon change de cap pour séduire un public plus large

Outre Destiny, Marathon représente l'autre grand enjeu pour le développeur. Bien que le jeu ait reçu un accueil critique favorable, il n'a pas atteint ses objectifs de fréquentation. En conséquence, l'expérience va évoluer pour s'affranchir des limites de son genre initial.

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L'objectif est de transformer Marathon en une expérience de survie plus profonde, offrant davantage de liberté aux joueurs. Le titre proposera des approches variées, incluant de la coopération, de la compétition pure ou un mélange de tension imprévisible. Le studio s'engage à offrir des expériences significatives, quel que soit le style de jeu ou le niveau de compétence. Et cela commencera dès la prochaine saison.

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Une nouvelle philosophie de développement

Pour garantir ce renouveau, Bungie s'appuie sur des engagements fermes, à savoir assurer l'avenir de Destiny tout en honorant son passé, faire évoluer Marathon, accroître la transparence sur les priorités de développement et communiquer de manière plus cohérente. L'entreprise a simplifié ses processus internes pour rapprocher les prises de décision des équipes créatives. Il ne reste plus qu'à transformer ces belles promesses en succès tangibles.

N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette annonce, notamment du retour de certains contenus dans Destiny 2.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

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Frgman (invité) aujourd'hui à 22:06

Ils sont honnêtes, et savent ce qu'il faut faire, c'est bien. En espérant qu'ils n'abandonnent pas Destiny et que Sony leur laisse du temps

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nemo (invité) aujourd'hui à 20:08

La découverte de la caverne sur venus pendant le Raid, la découverte du caveau en pleine obscurité pendant le Raid, les 3 étapes de la prison et puis le mini raid de Skolas, le tournoi d' osiris le vendredi soir, le mardi raid, voilà des bons souvenir