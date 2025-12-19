Manor Lords s'offre une mise à jour colossale avec de nouvelles cartes et un système de siège inédit

La cinquième mise à jour majeure de Manor Lords est enfin disponible sur la branche principale. Au programme : une refonte complète des châteaux, de nouvelles cartes, un système alimentaire complexifié et des mécaniques de maintenance cruciales. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce patch qui transforme l'expérience.

Une refonte totale des châteaux et de la défense

L'alimentation et les ressources, vers un réalisme poussé

















Un nouvel arbre de développement et des cartes inédites

Après plusieurs semaines de tests intensifs sur la branche bêta,. Le développeur, Slavic Magic, a remercié la communauté pour ses retours essentiels ayant permis de polir l'intelligence artificielle et l'équilibrage. Cette version 0.8.050 ne se contente pas de corriger des bugs,, rendant la gestion de votre fief plus exigeante et immersive que jamais.Le changement le plus spectaculaire concerne sans doute l'architecture militaire. Le système de châteaux a été entièrement repensé pour. Désormais, vous pouvez positionner vos unités directement sur les murs grâce à un nouveau système de placement, et les voir grimper aux échelles pour atteindre les niveaux supérieurs. Le joueur a maintenant la possibilité de contrôler individuellement l'ouverture et la fermeture de chaque porte du château, ajoutant une couche tactique lors des sièges.La personnalisation va plus loin avec un système d'amélioration modulaire. Chaque mur et porte peut être amélioré au niveau 2. De plus, la logique de placement a été assouplie : vous n'êtes plus restreint par la distance avec le module principal, mais par la zone de la basse-cour, elle-même limitée par le rang de votre seigneur. Des plateformes peuvent être attachées aux murs, et une nouvelle vue permet d'inspecter l'intérieur des fortifications pour y voir vos soldats.L'économie de Manor Lords subit un bouleversement majeur,. Fini le temps où la viande était une ressource générique. Le jeu distingue désormais le mouton, le porc, le bœuf, le poulet et le petit gibier. De même, les légumes se divisent en choux, carottes et betteraves., qui réclameront une variété précise pour évoluer.Un nouveau système d'affinité environnementale fait son apparition. Chaque région est divisée en types d'environnements (prairie, forêt, terres agricoles, etc.), influençant l'efficacité de certains bâtiments. Par exemple, l'élevage porcin sera plus rapide s'il est situé dans une zone forestière grâce à l'affinité de panage.Mais attention, la gestion devient plus périlleuse avec l'introduction de la maintenance. Les lieux de travail doivent désormais être entretenus via la livraison de ressources.En réponse aux critiques des joueurs trouvant l'ancien arbre de développement peu immersif, celui-ci a été remplacé par un système d'atouts plus ancré dans la réalité.. Pour l'instant, seul le premier lot d'atouts est disponible.Enfin, pour varier les plaisirs,(Devil's Hill, Jagged Cliffs, Divided et Lake Lemm), accompagnées de deux nouveaux modes de jeu, le Duel (1v1 contre l'IA) et le Royaume Fracturé (mêlée générale à 4 seigneurs). Notez que les sauvegardes précédentes risquent de poser problème,