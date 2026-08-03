Manor Lords s'étoffe : Bétail, nouvelle carte et bâtiments avancés débarquent

Une nouvelle mise à jour de Manor Lords est disponible en version bêta. Au menu de ce patch massif nous retrouvons de nouvelles ressources alimentaires, des bâtiments avancés et une refonte des saisons. Le développeur Slavic Magic relance la machine avec du contenu inédit qui va ravir les bâtisseurs virtuels.

Après plusieurs mois passés à optimiser les systèmes en coulisses pour supporter le poids croissant de la simulation, le développeur Slavic Magic revient enfin avec du contenu concret. La nouvelle mise à jour de Manor Lords vient tout juste de débarquer sur la branche bêta du jeu de gestion médiéval, et elle apporte son lot de nouveautés très attendues. Fini le nettoyage du code, place aux nouvelles mécaniques, aux ressources inédites et à une refonte de la construction.

Un véritable festin médiéval

Le ravitaillement de vos villageois prend une toute nouvelle dimension. Les vaches et les veaux font leur apparition et peuvent être importés via le marchand de bétail. Ces animaux fourniront un rendement passif en lait et pourront être abattus pour récupérer de la viande de bœuf et des peaux. Pour nourrir tout ce beau monde, l'avoine fait son entrée. Elle peut être transformée en nourriture pour la population ou en fourrage, une ressource désormais indispensable pour aider vos vaches et vos moutons à survivre à la rude saison hivernale.

Le menu s'étoffe également avec l'arrivée du fromage, fabriqué avec du lait et du sel chez le fromager, du cidre tiré des pommes, et de l'hydromel issu du miel. Les saisons ont désormais un impact direct sur la période de reproduction de vos animaux de pâturage et sur la disponibilité des produits comme la laine et le lait.

L'ère des bâtiments avancés

L'autre grande révolution de ce patch est l'ajout d'un niveau de structures dites avancées. Ces édifices exigent l'intervention de bâtisseurs professionnels assignés à la nouvelle cour de construction. Ce bâtiment stratégique augmente la vitesse de construction de 50 % lorsqu'il est bien entretenu et permet d'utiliser des bœufs pour transporter le bois en grande quantité.

Si ces chantiers complexes nécessitent des spécialistes, vos autres familles pourront toujours prêter main-forte pour les tâches basiques comme le transport de matériaux ou le nivellement du terrain. De nouvelles animations de construction font aussi leur apparition, particulièrement visibles lors de l'édification de la grande église en pierre.

Des saisons plus réalistes et une nouvelle carte

Les ruchers ont été retravaillés pour devenir saisonniers. Le rendement s'accumule au printemps et en été pour une récolte en automne, le tout étant déterminé par l'affinité sauvage de votre région. Une nouvelle affinité d'herbage offre même une chance d'obtenir des rendements supplémentaires de vos animaux de pâturage en fonction de vos prairies.

L'interface principale a subi une refonte, offrant des recettes actives pour définir des priorités précises pour vos artisans, tandis que les comptoirs commerciaux bénéficient de filtres de stockage. L'intelligence artificielle gérant les colonies rivales a également été affinée, et les réactions de vos travailleurs face aux incendies gagnent en réalisme. Si toutes ces nouveautés vous donnent envie de repartir de zéro, une nouvelle carte baptisée la grande vallée est disponible.

Naturellement, cette mise à jour comprend aussi une longue liste de modifications d'équilibrage, d'améliorations diverses et de corrections de problèmes. Vous pouvez la retrouver en détail sur Steam.

Tout cela devrait arriver d'ici quelques semaines, tout au plus, sur la version live. Si vous ne le possédez pas, rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous propose Manor Lords pour la somme de 18,7 € au lieu de 40 €, soit 53 % de réduction.