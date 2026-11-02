La nouvelle mise à jour de Manor Lords révolutionne totalement l'agriculture

La dernière mise à jour de Manor Lords apporte une touche de réalisme olfactif à votre village médiéval. Au programme, la gestion du fumier, des saisons agricoles repensées et de nouvelles compétences pour enrichir une simulation de plus en plus exigeante et authentique.

Le jeu de gestion médiévale de Slavic Magic continue de s'enrichir avec le déploiement de la mise à jour 0.8.117 sur la branche principale. Si les joueurs de Manor Lords ont pu tester ces nouveautés en version bêta au cours des dernières semaines, c'est désormais l'ensemble de la communauté qui va devoir se retrousser les manches pour affronter les réalités de l'agriculture d'antan. Oubliez les champs immaculés, la survie de votre colonie passe désormais par une ressource pour le moins inattendue.

Le fumier devient le nerf de la guerre

Il faut se rendre à l'évidence, le travail de la terre n'est pas une activité de tout repos. Pour optimiser les rendements agricoles et respecter le cycle naturel de la vie, le développeur a décidé d'intégrer des mécaniques de collecte de déjections animales. Cette nouveauté pousse le réalisme historique encore plus loin.

Vous pouvez dorénavant assigner des familles au tout nouveau rôle de collecteur de fumier. Ces travailleurs courageux auront la lourde tâche de ramasser cette précieuse matière première pour la stocker dans un bâtiment inédit, la fosse à fumier. Les animaux de pâturage, grandement améliorés lors des précédentes mises à jour, constituent votre principale source d'approvisionnement, avec des taux de production variant selon les espèces.

Une fois le fumier transformé en engrais, les ouvriers agricoles peuvent l'utiliser pour fertiliser les champs en jachère. Cette méthode permet de stimuler la production pour un peu plus de deux ans. Il est toutefois conseillé de placer votre fosse à fumier avec discernement, de préférence sous le vent, pour préserver le confort olfactif de vos villageois.

Des cultures rythmées par des saisons impitoyables

L'agriculture subit également une refonte majeure avec la séparation officielle des cultures en variantes hivernales et printanières. Le blé et le seigle préfèrent désormais l'hiver. Vous pouvez toujours les semer au printemps pour une récolte plus rapide, mais le rendement sera considérablement réduit. En revanche, le lin, l'orge et l'avoine ne peuvent être mis en terre qu'à l'arrivée des beaux jours.

Pour vous aider à planifier vos récoltes, le calendrier agricole a été entièrement repensé. Il permet d'anticiper les activités liées aux champs sur les douze prochains mois. Les parcelles sélectionnées mais non plantées sont désormais considérées comme des jachères par la simulation, ce qui leur permet de régénérer progressivement leur fertilité. Le labourage de ces terres reste possible, mais il est relégué à la priorité la plus basse. Attention cependant à ne pas laisser vos cultures sur pied au mois d'octobre. Au lieu de forcer la rotation, les plantations commenceront à mourir lentement, vous laissant une courte fenêtre pour sauver ce qui peut l'être.

















Nouveaux métiers et ajustements globaux

L'artisanat s'étoffe avec l'arrivée du poissonnier, capable de transformer le poisson et le sel en poisson fumé. En atteignant le niveau trois de votre colonie, vous débloquerez également six nouvelles compétences rurales. Parmi elles, on retrouve la foresterie expérimentée, l'apiculture forestière ou encore la pisciculture.

Le patch notes révèle d'autres changements cruciaux. La croissance des cultures et la régénération des champs en jachère ont été ralenties. La mine profonde perd en efficacité, tandis que les arcs de guerre et les arbalètes gagnent en puissance. Le développeur a précisé ses priorités actuelles.

Les améliorations apportées à l'agriculture étaient une priorité absolue, en accord avec les récents retours des joueurs sur Steam.

La survie de votre domaine dépendra plus que jamais de votre capacité à anticiper les saisons et à valoriser chaque ressource, même la plus odorante.