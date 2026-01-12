Manor Lords va transformer son économie avec une mécanique de jeu inédite

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 janvier 2026 à 15h04
Après une année 2025 de transition, Manor Lords revient en force. L'éditeur Hooded Horse et le développeur Slavic Magic détaillent une feuille de route ambitieuse, incluant une refonte commerciale permettant d'asphyxier économiquement vos rivaux grâce à des monopoles impitoyables.
Manor Lords va transformer son économie avec une mécanique de jeu inédite
Le phénomène du city-builder médiéval, Manor Lords, ne compte pas se reposer sur ses lauriers après son succès fulgurant en accès anticipé. Si l'année 2025 a semblé calme, permettant au développeur d'ajuster sa structure face à l'afflux massif de joueurs, la fin de l'année a marqué le début d'une nouvelle ère avec un patch majeur en décembre. Mais c'est bien l'année 2026 qui s'annonce cruciale pour la stratégie économique du titre, comme l'a détaillé Tim Bender, PDG de l'éditeur Hooded Horse.

Une progression résidentielle plus fluide

building
Avant d'aborder la révolution commerciale, les bâtisseurs noteront un changement structurel important concernant les parcelles résidentielles. Actuellement limitées à trois niveaux d'amélioration, ces habitations recevront bientôt un niveau intermédiaire situé entre le niveau 2 et 3. L'objectif est simple, lisser la courbe de progression qui peut parfois sembler abrupte entre le début et la fin de partie.

Cette modification s'accompagne d'un rééquilibrage des ateliers. Les extensions de boulangerie et de cordonnerie seront repoussées plus tard dans le jeu, liées désormais au niveau 3 des habitations. L'idée est d'encourager l'utilisation du four communal en début de partie. Tim Bender justifie ce choix avec une touche d'humour, notant que « les chaussures en tant qu'objet ne sont pas strictement requises avant ce stade de progression de toute façon », bien que les paysans aux pieds nus de vos villages puissent avoir un avis divergent sur la question.

La guerre économique totale

Le cœur de cette future mise à jour réside cependant dans une refonte complète du système d'échange. Slavic Magic souhaite que les joueurs puissent rivaliser avec les seigneurs voisins non seulement par l'épée, mais aussi par le portefeuille. Le nouveau système liera les routes commerciales à des lieux spécifiques d'import-export. Si une ressource comme le fer peut apparaître sur plusieurs routes, certaines villes offriront de meilleurs prix, rendant ces axes vitaux et contestés.

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Chaque route pourra accueillir jusqu'à trois marchands. Pour commercer, vous devrez en engager au moins un. Mais la mécanique devient perversement géniale lorsque tous les marchands d'une route sont embauchés, un seigneur pourra tenter un « rachat » de ces marchands, augmentant les frais d'embauche et déclenchant un délai de récupération.
Cela transforme les routes rentables en territoires économiques contestés plutôt qu'en revenus garantis.
Cette dynamique ouvre la porte à des stratégies de monopole agressives. Tim Bender illustre ce potentiel avec un exemple frappant concernant les plaques de fer :
Vous pourriez, par exemple, tenter de monopoliser les plaques de fer en embauchant tous les marchands sur les routes qui les exportent. Ce serait coûteux, mais cela pourrait laisser un seigneur rival sans accès au fer, le forçant à s'adapter en payant des prix gonflés, en s'étendant vers une région riche en fer ou en négociant directement avec vous.
Cela pourrait même mener à des accords diplomatiques où un rival vous cède des armes ou d'autres biens en échange de ce précieux fer, vous payant ainsi en tant qu'intermédiaire incontournable. L'équipe de développement sollicite activement les retours de la communauté sur cette direction audacieuse, cherchant à savoir si ce commerce compétitif ajoute une profondeur stratégique bienvenue ou s'il soulève des inquiétudes.

Miniature vidéo

Aucun mot sur quand tout cela arrivera dans Manor Lords, mais le développement actif continue et permettra d'améliorer l'expérience cette année. De plus amples informations seront proposées ces prochaines semaines.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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