Manor Lords va transformer son économie avec une mécanique de jeu inédite

La prochaine mise à jour de Manor Lords est imminente et corrige l'IA

Après des mois de frustration concernant le rythme des mises à jour, Manor Lords change de stratégie. L'éditeur Hooded Horse prend désormais les commandes de la communication pour permettre au développeur de se concentrer sur le code. Une restructuration qui porte déjà ses fruits avec un patch imminent.