Manor Lords annonce 4 millions de joueurs, et lance sa huitième mise à jour majeure

Le jeu de gestion médiévale Manor Lords célèbre un cap de ventes impressionnant avec la sortie d'une huitième mise à jour majeure. Au programme : de nouvelles cultures, la fabrication de fromages et surtout, la possibilité de devenir un véritable magnat de l'élevage bovin.

Manor Lords vient de franchir une jolie étape en dépassant les quatre millions d'exemplaires vendus sur toutes les plateformes. Pour célébrer ce triomphe commercial, le développeur a dévoilé les détails de la huitième mise à jour majeure, qui promet d'enrichir considérablement l'expérience de jeu rurale et stratégique.

Un succès retentissant pour la simulation médiévale

Depuis son lancement en accès anticipé, le titre a su captiver les amateurs de stratégie grâce à son mélange unique de construction de ville, de gestion économique et de batailles tactiques. Atteindre un tel volume de ventes est un exploit rare pour un projet initialement porté par un développeur solo.

















Pour remercier les joueurs de leur soutien indéfectible, la prochaine grande évolution du jeu se concentre sur des aspects très demandés, notamment la qualité de vie et la diversification de l'économie locale. Les seigneurs virtuels auront bientôt de nouvelles responsabilités et de nouvelles opportunités pour faire prospérer leurs terres.

L'agriculture et l'élevage au cœur des nouveautés

Cette mise à jour, qui a déjà été détaillée plus tôt au mois d'août lors de sa sortie sur le branche bêta, introduit une refonte des systèmes agricoles. Les joueurs pourront désormais récolter des pommes pour produire du cidre, ou encore exploiter le miel pour brasser de l'hydromel. L'avoine fait également son apparition, offrant une culture facile à faire pousser, capable de nourrir à la fois les villageois et le bétail.

Mais la véritable vedette de cette extension est sans conteste l'élevage bovin. Le jeu offre l'opportunité de devenir un véritable magnat de la vache, avec la possibilité d'importer et de reproduire ces animaux. Les moutons ne sont pas en reste, puisqu'il sera enfin possible de construire de petites granges pour les protéger des rigueurs de l'hiver.

L'artisanat se développe aussi avec l'arrivée des fromagers dans les hameaux. Bien que leur rôle soit encore modeste, le développeur précise qu'ils jetteront les bases d'un futur arbre de compétences dédié à la production fromagère.

Enfin, la carte baptisée Wide Valley fait son arrivée, pour apporter un peu de variété. Cette région verdoyante et traversée par une rivière offrira un cadre idéal pour établir de nouvelles seigneuries florissantes. Ce contenu inédit, désormais disponible pour tout le monde, constitue une excellente raison de relancer une partie de Manor Lors, plus de deux ans après sa sortie.

Si vous ne le possédez pas, rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous propose Manor Lords pour la somme de 18,7 € au lieu de 40 €, soit 53 % de réduction.