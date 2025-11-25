La prochaine mise à jour de Manor Lords est imminente et corrige l'IA

Après des mois de frustration concernant le rythme des mises à jour, Manor Lords change de stratégie. L'éditeur Hooded Horse prend désormais les commandes de la communication pour permettre au développeur de se concentrer sur le code. Une restructuration qui porte déjà ses fruits avec un patch imminent.

Une stratégie de communication repensée

Greg nous a laissé entrer dans le serveur de son équipe de développement interne et son tableau de planification, afin que nous puissions voir directement ce sur quoi lui et son équipe grandissante travaillent. Nous voyons ce qu'ils font et disent à propos de tel bug, de telle nouvelle fonctionnalité ou d'un ajustement d'équilibrage.

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Équilibrage et corrections par centaines

















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. Après une attente de près de neuf mois entre deux mises à jour majeures, la grogne des joueurs s'est fait sentir, impactant temporairement les évaluations Steam du titre. Conscient que ce silence radio ne pouvait plus durer, l'éditeur Hooded Horse a décidé d'intervenir de manière drastique pour soulager le studio Slavic Magic et restaurer le lien avec la communauté.Le problème principal identifié par Greg Styczeń résidait dans la difficulté de gérer simultanément le développement, l'agrandissement de l'équipe et la communication publique. Pour pallier ce déficit, Tim Bender, le PDG de Hooded Horse, a mis en place un système inédit. LTim Bender explique cette nouvelle approche avec transparence :Cette méthode permet au développeur de consacrer toute son énergie à la production des mises à jour, tandis que l'éditeur se charge de compiler ces informations pour tenir les joueurs informés régulièrement. L'objectif est clair :Cette reprise en main s'accompagne d'une excellente nouvelle,. Contrairement au précédent patch massif d'octobre, celui-ci ne se concentrera pas sur l'ajout de contenu lourd, mais sur l'amélioration de l'existant,Les seigneurs contrôlés par l'ordinateur devraient désormais gérer leur économie avec beaucoup plus de finesse. Fini les investissements hasardeux dans des vergers ou des enclos sans avoir les ressources pour les exploiter. De même, l'IA ne vendra plus ses outils prématurément si elle en a besoin pour son développement futur. La gestion des récoltes saisonnières et la redistribution des travailleurs en cas de maladie seront également optimisées.Au-delà de l'IA, c'est toute la logique de travail des villageois qui est revue. Une réponse directe aux retours des joueurs concerne l'assignation des tâches.. Par exemple, un bûcheron s'attaquera à l'arbre le plus accessible, pour peu qu'il soit dans sa zone de travail. Autre ajout de qualité de vie, les familles disposant de main-d'œuvre participeront enfin à la construction de leur propre maison une fois le terrain attribué.Tout cela s'accompagnera de correctifs et de dizaines d'ajustements d'équilibrage, allant du rendement des chèvres à la consommation de vêtements. D'ailleurs, si vous ne possédez toujours pas Manor Lords, mais qu'il vous intéresse, vous pouvez l'obtenir à moindre coût grâce à notre