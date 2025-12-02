La nouvelle mise à jour de Manor Lords transforme radicalement l'expérience de jeu

Manor Lords, développé par Slavic Magic, est un jeu de gestion et de stratégie médiévale sorti en accès anticipé le 26 avril 2024 sur PC. Combinant une construction de ville libre et organique, une gestion économique pointue et des batailles tactiques en temps réel, le titre offre une immersion réaliste et exigeante dans la vie d'un seigneur du Moyen Âge.