La nouvelle mise à jour de Manor Lords transforme radicalement l'expérience de jeu

Slavic Magic déploie une mise à jour bêta massive pour son city-builder médiéval, corrigeant des centaines de bugs tout en ajustant le gameplay en profondeur. Une occasion idéale pour se lancer, d'autant que le titre affiche actuellement une réduction significative sur Steam.
Il est parfois facile d'oublier que le phénomène Manor Lords a été initié par un seul homme
. À ses débuts, le studio Slavic Magic n'était que le pseudonyme de Grzegorz Styczeń. Depuis le succès fulgurant du titre, qui figure régulièrement parmi les meilleurs jeux du genre, le développeur a certes embauché du renfort, mais l'équipe reste à taille humaine. Ce qui distingue particulièrement ce studio, c'est sa capacité d'écoute exemplaire vis-à-vis de sa communauté. La dernière mise à jour en date ne fait pas exception à la règle, elle apporte de nombreuses améliorations de la qualité de vie et corrige une quantité si astronomique de bugs qu'il est difficile de savoir par où commencer
.
Un déploiement d'une ampleur inédite
Comme à son habitude, Manor Lords propose d'abord ses mises à jour via une phase de test bêta
, et la version 0.8.046
suit cette logique. Cependant, ce qui différencie ce patch des précédents, c'est son envergure. Nous dénombrons plus de 350 correctifs intégrés dans cette mise à jour massive
, dont beaucoup répondent aux problèmes les plus frustrants rencontrés par les joueurs jusqu'à présent.
C'est une véritable déclaration d'intention de la part de Slavic Magic, prouvant que le suivi du jeu est plus actif que jamais.
Ressources et maintenance, la fin des abus
Les changements les plus significatifs concernent la gestion des ressources, la maintenance et le stockage. Ces systèmes, tous interconnectés, ont un impact majeur sur le déroulement de vos parties. Désormais, lors de la collecte de ressources via le camp de bûcherons, vous pouvez cocher une option pour protéger une zone spécifique
. Cela permet à vos travailleurs d'éviter automatiquement la déforestation près des ressources vulnérables, une fonctionnalité réclamée de longue date pour éviter de détruire l'écosystème de votre village par inadvertance
.
Le calcul de la maintenance a également été revu. Au lieu de se baser sur le temps écoulé, le jeu utilise désormais un compteur de durabilité standard. Cette modification vise à contourner certaines méthodes de triche ou d'exploitation des mécaniques. Plus inquiétant pour les seigneurs négligents, il existe maintenant une probabilité que vos travailleurs se blessent, voire trouvent la mort, si les bâtiments sont mal entretenus
. Le réalisme est donc poussé un cran plus loin.
Une logistique et une IA repensées
L'autre gros morceau de cette mise à jour concerne le comportement des travailleurs des greniers et des entrepôts. Les employés affectés au stockage ne pourront désormais approvisionner leurs étals qu'à partir des bâtiments de stockage, ce qui devrait rationaliser les flux de marchandises. Ailleurs, on note des changements d'équilibrage, une foule de mises à jour pour l'intelligence artificielle du jeu, et près de 150 corrections de bugs techniques
. Les cosmétiques, l'optimisation globale, l'audio et l'interface utilisateur ont également été passés au peigne fin.
Tout cela n'est disponible que par le biais de la branche bêta de Manor Lords
, à laquelle vous pouvez accéder en suivant ces étapes :
- Dans votre bibliothèque Steam, faites un clic droit sur Manor Lords et allez dans « Propriétés ».
- Allez ensuite dans « Bêtas » et écrivez le code « veryNiceBasket » dans le deuxième encadré, puis vérifiez-le.
- Vous devriez normalement voir un message apparaître, confirmant le succès de la manipulation. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus.
- Notez qu'une petite mise à jour sera à télécharger, pour profiter de toutes les nouveautés.
Tout cela devrait arriver d'ici quelques semaines, tout au plus, sur la version live. Pour couronner le tout, Manor Lords est actuellement en promotion, atteignant son prix le plus bas jamais enregistré sur la plateforme de Valve
. Et si l'offre est finie lorsque vous décidez de l'acheter, rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 18,7 € au lieu de 40 €, soit 53 % de réduction.
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