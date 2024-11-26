Manor Lords s'apprête à recevoir une immense mise à jour, avec de nouvelles cartes

Le city builder de l'année, Manor Lords, va prochainement recevoir l'une de ses plus grandes mises à jour depuis la sortie, avec deux nouvelles cartes et plusieurs équilibrages majeurs.
Manor Lords
, le jeu de stratégie médiéval qui est sorti en accès anticipé en avril dernier, est sur le point de recevoir une mise à jour majeure qui promet de bouleverser son gameplay. Déjà adulé pour sa profondeur et son réalisme dans la gestion féodale, ce titre souvent comparé à Cities Skylines 2 va introduire de nouvelles cartes, des améliorations et des mises à jour demandées par la communauté
.
Deux nouvelles cartes inédites
Comme nous le savons, de nouvelles cartes arrivent dans Manor Lords
, et nous en savons un peu plus sur les deux qui seront très vite introduites.
- Une première carte montagneuse, bordée de chaque côté par des sommets boisés
- Une deuxième enneigée, qui promet un peu plus de challenge
Ces ajouts permettront aux joueurs de découvrir une nouvelle partie, pour apporter encore plus de rejouabilité, maintenant que la première carte est connue de toutes et tous.
Amélioration des bâtiments et de l'économie
Les structures existantes pourront désormais être améliorées, offrant plus de flexibilité dans le développement de votre domaine. Une refonte majeure de la gestion des ressources vitales, comme l'eau et la bière, résoudra un problème récurrent signalé par les joueurs : l'absence d'alertes concernant leur consommation.
De nouveaux outils d'interface permettront de suivre l'utilisation des ressources en temps réel. Le marché bénéficiera également d'une révision complète, avec un système repensé pour la distribution des biens, décrit par Greg "Slavic Magic" Styczeń comme « intuitif et engageant
». Les joueurs pourront filtrer et prioriser la répartition des marchandises, optimisant ainsi la production et les chaînes logistiques.
Nous ne savons pas encore quand la mise à jour sera disponible, puisque le développeur n'a donné aucune date. Mais celle-ci devrait arriver d'ici peu de temps
. Après une belle mise à jour en septembre, ajoutant la pêche et le bétail, Manor Lords poursuit son développement, alors qu'il est toujours en accès anticipé.
Vous pouvez l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose pour la somme de 18,7 € au lieu de 40 €, soit 53 % de réduction.
commentaire (0)