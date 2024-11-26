Manor Lords s'apprête à recevoir une immense mise à jour, avec de nouvelles cartes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 novembre 2024 à 11h49
Le city builder de l'année, Manor Lords, va prochainement recevoir l'une de ses plus grandes mises à jour depuis la sortie, avec deux nouvelles cartes et plusieurs équilibrages majeurs.
Manor Lords s'apprête à recevoir une immense mise à jour, avec de nouvelles cartes
Manor Lords, le jeu de stratégie médiéval qui est sorti en accès anticipé en avril dernier, est sur le point de recevoir une mise à jour majeure qui promet de bouleverser son gameplay. Déjà adulé pour sa profondeur et son réalisme dans la gestion féodale, ce titre souvent comparé à Cities Skylines 2 va introduire de nouvelles cartes, des améliorations et des mises à jour demandées par la communauté.

Deux nouvelles cartes inédites

Comme nous le savons, de nouvelles cartes arrivent dans Manor Lords, et nous en savons un peu plus sur les deux qui seront très vite introduites. 
  • Une première carte montagneuse, bordée de chaque côté par des sommets boisés
  • Une deuxième enneigée, qui promet un peu plus de challenge
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Ces ajouts permettront aux joueurs de découvrir une nouvelle partie, pour apporter encore plus de rejouabilité, maintenant que la première carte est connue de toutes et tous. 

nouvelle-map-1

Amélioration des bâtiments et de l'économie

Les structures existantes pourront désormais être améliorées, offrant plus de flexibilité dans le développement de votre domaine. Une refonte majeure de la gestion des ressources vitales, comme l'eau et la bière, résoudra un problème récurrent signalé par les joueurs : l'absence d'alertes concernant leur consommation.

building
De nouveaux outils d'interface permettront de suivre l'utilisation des ressources en temps réel. Le marché bénéficiera également d'une révision complète, avec un système repensé pour la distribution des biens, décrit par Greg "Slavic Magic" Styczeń comme « intuitif et engageant ». Les joueurs pourront filtrer et prioriser la répartition des marchandises, optimisant ainsi la production et les chaînes logistiques.

marche
Nous ne savons pas encore quand la mise à jour sera disponible, puisque le développeur n'a donné aucune date. Mais celle-ci devrait arriver d'ici peu de temps. Après une belle mise à jour en septembre, ajoutant la pêche et le bétail, Manor Lords poursuit son développement, alors qu'il est toujours en accès anticipé.

Vous pouvez l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose pour la somme de 18,7 € au lieu de 40 €, soit 53 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Manor Lords annonce 4 millions de joueurs, et lance sa huitième mise à jour majeure
Manor Lords 28 août 2026

Manor Lords annonce 4 millions de joueurs, et lance sa huitième mise à jour majeure

Le jeu de gestion médiévale Manor Lords célèbre un cap de ventes impressionnant avec la sortie d'une huitième mise à jour majeure. Au programme : de nouvelles cultures, la fabrication de fromages et surtout, la possibilité de devenir un véritable magnat de l'élevage bovin.
Manor Lords s'étoffe : Bétail, nouvelle carte et bâtiments avancés débarquent
Manor Lords 03 août 2026

Manor Lords s'étoffe : Bétail, nouvelle carte et bâtiments avancés débarquent

Une nouvelle mise à jour de Manor Lords est disponible en version bêta. Au menu de ce patch massif nous retrouvons de nouvelles ressources alimentaires, des bâtiments avancés et une refonte des saisons. Le développeur Slavic Magic relance la machine avec du contenu inédit qui va ravir les bâtisseurs virtuels.
Manor Lords va transformer son économie avec une mécanique de jeu inédite
Manor Lords 12 janvier 2026

Manor Lords va transformer son économie avec une mécanique de jeu inédite

Après une année 2025 de transition, Manor Lords revient en force. L'éditeur Hooded Horse et le développeur Slavic Magic détaillent une feuille de route ambitieuse, incluant une refonte commerciale permettant d'asphyxier économiquement vos rivaux grâce à des monopoles impitoyables.

commentaire (0)