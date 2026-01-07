Sakamoto Days Tome 20 est disponible : une décision aux conséquences irréversibles

Les mangas suivent leur cours de parution dans nos librairies avec un rythme de publication, plus ou moins, régulier. Ainsi, dès aujourd'hui, le tome 20 de Sakamoto Days est disponible à l'achat.

Résumé de l'histoire

Synopsis et avis du tome 20





Synopsis



Avis



Où et à quel prix ?

Que vous soyez un adepte ou un néophyte du manga, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou une simple piqûre de rappel, retrouvez notre article de présentation dénommé «».a réussi l'exploit de devenir un, craint par tous les gangsters. Cependant, il finit par se faire rattraper parqui n'est autre que… l'amour ! Sa vie est totalement chamboulée, il prend sa retraite et même un peu de poids.est, aujourd'hui, le patron d'une petite épicerie de quartier et coule des jours heureux avec sa famille. Mais lorsque son passé ressurgit sous les traits de Shin, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service…Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout potentiel spoil. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.Pour protéger lede sa famille et de ses amis,s'apprête à prendre unequi pourrait tout faire basculer.Pendant ce temps,laisse la personnalité des'exprimer pleinement, transformant chaque apparition en un déferlement de. Une véritableest désormais en liberté.Face à ce chaos, la personnalité derefait surface pour tenter de l'arrêter, levant le voile sur lesqu'elle a partagés avec. Des révélations lourdes de sens qui marquent un tournant décisif dans l'arc en cours.Si la pléthore d'événements marquants survenus au musée laissait déjà présager un tournant narratif et même combatif pour la série Sakamoto Days, ce nouveau tome va encore plus loin., tout en introduisant de nouvelles décisions à prendre et des révélations qui recentrent toujours davantage l'histoire.Nous sommes désormais très loin du Sakamoto Days des débuts, porté par des situations du quotidien et un humour de running gag. Le manga adopte une tonalité bien plus sérieuse,, capable de faire évoluer la perception même du lecteur, notamment à traversToujours sublimé par des dessins particulièrement soignés,, au point de redéfinir l'objectif initial de la troupe. Des phases d'entraînement se profilent, évoquant presque une parenthèse similaire au célèbre arc des deux ans de One Piece, durant lequel l'équipage cherchait à se renforcer avant de reprendre sa route,Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les. Actuellement, vingt tomes sont disponibles àPour les plus sceptiques qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres (gratuitement et sans avoir à créer de compte) sur leur tout nouveau site