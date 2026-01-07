Sakamoto Days Tome 20 est disponible : une décision aux conséquences irréversibles

Les mangas suivent leur cours de parution dans nos librairies avec un rythme de publication, plus ou moins, régulier. Ainsi, dès aujourd'hui, le tome 20 de Sakamoto Days est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez un adepte ou un néophyte du manga Sakamoto Days
, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou une simple piqûre de rappel, retrouvez notre article de présentation dénommé « Manga : Sakamoto Days, avis et découverte
».
Taro Sakamoto
a réussi l'exploit de devenir un assassin légendaire
, craint par tous les gangsters. Cependant, il finit par se faire rattraper par un sentiment tout aussi nouveau que légendaire
qui n'est autre que… l'amour ! Sa vie est totalement chamboulée, il prend sa retraite et même un peu de poids. Sakamoto
est, aujourd'hui, le patron d'une petite épicerie de quartier et coule des jours heureux avec sa famille. Mais lorsque son passé ressurgit sous les traits de Shin, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service…
Synopsis et avis du tome 20
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Sakamoto Days
, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout potentiel spoil. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Pour protéger le quotidien paisible
de sa famille et de ses amis, Sakamoto
s'apprête à prendre une décision radicale
qui pourrait tout faire basculer.
Pendant ce temps, Slur
laisse la personnalité de Takamura
s'exprimer pleinement, transformant chaque apparition en un déferlement de mort et de destruction
. Une véritable machine à tuer
est désormais en liberté.
Face à ce chaos, la personnalité de Rion
refait surface pour tenter de l'arrêter, levant le voile sur les derniers jours de cavale
qu'elle a partagés avec Uzuki
. Des révélations lourdes de sens qui marquent un tournant décisif dans l'arc en cours.
Avis
Si la pléthore d'événements marquants survenus au musée laissait déjà présager un tournant narratif et même combatif pour la série Sakamoto Days, ce nouveau tome va encore plus loin. Il met en lumière les doutes qui traversent chaque personnage
, tout en introduisant de nouvelles décisions à prendre et des révélations qui recentrent toujours davantage l'histoire.
Nous sommes désormais très loin du Sakamoto Days des débuts, porté par des situations du quotidien et un humour de running gag. Le manga adopte une tonalité bien plus sérieuse, dévoilant des choix difficiles à accepter et une narration plus dense
, capable de faire évoluer la perception même du lecteur, notamment à travers le parcours d'Uzuki et les zones d'ombre qui l'entourent
.
Toujours sublimé par des dessins particulièrement soignés, l'auteur signe ici un tournant narratif fort
, au point de redéfinir l'objectif initial de la troupe. Des phases d'entraînement se profilent, évoquant presque une parenthèse similaire au célèbre arc des deux ans de One Piece, durant lequel l'équipage cherchait à se renforcer avant de reprendre sa route, transformé par l'expérience
.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, vingt tomes sont disponibles à un prix individuel de 6,90 €
.
Pour les plus sceptiques qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Sakamoto Days
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres (gratuitement et sans avoir à créer de compte) sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max
.
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