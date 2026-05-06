Rave Tome 13 est disponible : Le Sceptre de Resha est en danger

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 13 de Rave qui devient disponible à l'achat dès aujourd'hui.

Résumé de l'histoire

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Rave, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Rave, avis et découverte».







Synopsis et avis du tome 13

De nombreuses années avant l'ère exposée dans le manga,entre des pierres sacrées, nommées Rave, et des artefacts maléfiques, les Dark Bring. C'est lors de la bataille finale, connue sous le nom d', qu'une explosion dévastatrice mit fin à cette dernière, dispersant les Raves aux quatre coins du monde etCe n'est que cinquante ans plus tard, ligne temporelle du manga, que lesrevoient la lumière du jour, activé par les, une organisation criminelle. À nouveau menacé par les ténèbres, le monde voit un jeune homme désigné par Rave comme le sauveur.

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Rave, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties au cœur de ce nouveau tome.









Synopsis



Alors que le repaire de l'Armée de la Libération subit l'assaut brutal des Six Guards, l'unité d'élite des Blue Guardians, la bataille fait rage et son issue semble plus incertaine que jamais. Malgré les efforts héroïques de notre groupe de voyageurs pour maintenir la ligne de front, le véritable dessein de l'ennemi se dévoile enfin.

L'objectif des Blue Guardians dépasse la simple annihilation de leurs opposants puisqu'ils convoitent le mythique « Sceptre de l'espace et du temps », un artefact caché sous les fondations mêmes de la base. Ce trésor, ayant appartenu à Resha, ne peut être manipulé que par ceux maîtrisant l'Aetherion. Entre secrets ancestraux et combats acharnés, ce treizième tome plonge nos héros dans une course contre la montre pour empêcher une puissance dévastatrice de tomber entre de mauvaises mains.

Avis

Comme à son habitude, le manga avance à un rythme soutenu. On navigue entre sentiments, combats, explications et découvertes avec une aisance déconcertante. De nouveaux personnages font leur apparition tandis que d'autres se révèlent, parfois de manière plus tragique. Le titre conserve cette naïveté qui lui est propre, un parti pris finalement bienvenu, car il permet à l'histoire de progresser efficacement tout en laissant entrevoir certaines évolutions à venir.

L'Aetherion occupe une place centrale dans ce tome et ouvre la voie à plusieurs révélations inattendues. Pendant ce temps, notre petite troupe continue de se développer et d'enchaîner les affrontements, tantôt intéressants ou drôles, tantôt plus incertains. Les révélations s'enchaînent à bon rythme et les véritables intentions des Blue Guardians se dessinent progressivement, nous permettant également de découvrir leur chef et son tempérament.

Où et à quel prix ?

Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, treize sont disponibles en VF contre dix-huit au total en VO et à un prix individuel de 14,95 €. Rappelons qu'il s'agit d'une réédition du manga Rave, sorti en 2002 en VF et composé de 35 tomes.





Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Rave, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.