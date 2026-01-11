Rave Édition originale Tome 11 est disponible : Le réveil du Roi de l'Oubli et ses compagnons
le 11 janvier 2026 à 15h20
Résumé de l'histoireQue vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Rave, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Rave, avis et découverte».
De nombreuses années avant l'ère exposée dans le manga, une guerre faisait rage entre des pierres sacrées, nommées Rave, et des artefacts maléfiques, les Dark Bring. C'est lors de la bataille finale, connue sous le nom d'Overdrive, qu'une explosion dévastatrice mit fin à cette dernière, dispersant les Raves aux quatre coins du monde et faisant tomber les Dark Bring dans l'oubli.
Ce n'est que cinquante ans plus tard, ligne temporelle du manga, que les Dark Bring revoient la lumière du jour, activé par les Demon Card, une organisation criminelle. À nouveau menacé par les ténèbres, le monde voit un jeune homme désigné par Rave comme le sauveur.
Synopsis et avis du tome 11Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Rave, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Le combat final franchit un nouveau seuil. Haru a déclenché la neuvième forme de la Ten Commandments, l'épée maléfique et interdite Sacrifar. Déterminé à mettre un terme à son affrontement contre Lucia, il choisit ce pouvoir ultime… au prix de sa raison, sombrant dans une frénésie incontrôlable.
Humilié d'avoir été poussé dans ses derniers retranchements, Lucia répond en utilisant lui aussi Sacrifar. Alors que les deux adversaires libèrent une puissance dévastatrice, une présence ancestrale s'éveille dans les profondeurs des vestiges des étoiles.
L'Endless, le redoutable « roi de l'oubli », sort de son long sommeil, annonçant le début du véritable combat. Une bataille aux conséquences irréversibles est sur le point de commencer.
Avis
Comme à son habitude, le manga choisit de segmenter volontairement son récit, alternant entre des combats virulents qui mettent en lumière la puissance des protagonistes comme celle de leurs antagonistes. On retrouve également cet aspect parfois un peu enfantin, avec des personnages qui acceptent trop rapidement leur sort ou qui placent une confiance presque aveugle dans la force de l'amitié. Cela n'empêche toutefois pas les affrontements de gagner en intensité et en impact.
Ce tome réserve plusieurs surprises, même si certaines restent relativement prévisibles, tout en distillant des révélations importantes sur l'histoire. Le rythme s'accélère nettement, logique puisque la série a désormais largement dépassé sa moitié, sans pour autant perdre de son pouvoir d'attraction. On referme ce volume à la fois satisfait et frustré, déjà bien nourri mais avide d'en découvrir davantage sur le destin de ces compagnons. Les pions se déplacent, l'ensemble commence à prendre forme, tandis que l'Endless s'éveille, que Haru poursuit son évolution et que DC semble se rapprocher inexorablement de ses objectifs.
Où et à quel prix ?
Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, onze sont disponibles en VF contre dix-huit au total en VO et à un prix individuel de 14,95 €. Rappelons qu'il s'agit d'une réédition du manga Rave, sorti en 2002 en VF et composé de 35 tomes.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Rave, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.
commentaire (0)