Rave Édition originale Tome 11 est disponible : Le réveil du Roi de l'Oubli et ses compagnons

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 11 de Rave qui devient disponible à l'achat dès aujourd'hui.

Résumé de l'histoire





Synopsis et avis du tome 11





Synopsis



Avis

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Rave, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé «».De nombreuses années avant l'ère exposée dans le manga,entre des pierres sacrées, nommées Rave, et des artefacts maléfiques, les Dark Bring. C'est lors de la bataille finale, connue sous le nom d', qu'une explosion dévastatrice mit fin à cette dernière, dispersant les Raves aux quatre coins du monde etCe n'est que cinquante ans plus tard, ligne temporelle du manga, que lesrevoient la lumière du jour, activé par les, une organisation criminelle. À nouveau menacé par les ténèbres, le monde voit un jeune homme désigné par Rave comme le sauveur.Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties au cœur de ce nouveau tome.Le combat final franchit un nouveau seuil.a déclenché la, l'épée maléfique et interdite. Déterminé à mettre un terme à son affrontement contre, il choisit ce pouvoir ultime… au prix de sa raison, sombrant dans uneHumilié d'avoir été poussé dans ses derniers retranchements,répond en utilisant lui aussi. Alors que les deux adversaires libèrent une, une présence ancestrale s'éveille dans les profondeurs desL', le redoutable, sort de son long sommeil, annonçant le début du. Une bataille aux conséquences irréversibles est sur le point de commencer.

Comme à son habitude, le manga choisit de segmenter volontairement son récit, alternant entre des combats virulents qui mettent en lumière la puissance des protagonistes comme celle de leurs antagonistes. On retrouve également cet aspect parfois un peu enfantin, avec des personnages qui acceptent trop rapidement leur sort ou qui placent une confiance presque aveugle dans la force de l'amitié. Cela n'empêche toutefois pas les affrontements de gagner en intensité et en impact.



Ce tome réserve plusieurs surprises, même si certaines restent relativement prévisibles, tout en distillant des révélations importantes sur l'histoire. Le rythme s'accélère nettement, logique puisque la série a désormais largement dépassé sa moitié, sans pour autant perdre de son pouvoir d'attraction. On referme ce volume à la fois satisfait et frustré, déjà bien nourri mais avide d'en découvrir davantage sur le destin de ces compagnons. Les pions se déplacent, l'ensemble commence à prendre forme, tandis que l'Endless s'éveille, que Haru poursuit son évolution et que DC semble se rapprocher inexorablement de ses objectifs.

Où et à quel prix ?

Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, onze sont disponibles en VF contre dix-huit au total en VO et à un prix individuel de 14,95 €. Rappelons qu'il s'agit d'une réédition du manga Rave, sorti en 2002 en VF et composé de 35 tomes.





Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Rave, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.